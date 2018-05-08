ЕС рассмотрит новые санкции против России из-за проведения выборов президента в Крыму

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят 8 мая дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента РФ в Крыму. Об этом говорится в опубликованной на сайте Совета ЕС повестке дня предстоящей встречи послов (Coreper).

Coreper рассмотрит включение новых позиций в список ограничительных мер (в отношении РФ - прим. ТАСС) в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя", - отмечается в нем.

В случае, если послы стран сообщества согласуют введение новых ограничительных мер в отношении России, это решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Секторальные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Экономические санкции, которые были продлены данным решением, включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.

Меры включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, в том числе на шельфе или в полярных условиях.

Помимо экономических санкций, у ЕС действуют еще два независимых санкционных пакета по Украине. Во-первых, это индивидуальные ограничительные меры: запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти) 150 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские: это органы управления и военные структуры провозглашенных на востоке Украины ЛНР и ДНР. Срок действия данного пакета - до 15 сентября 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав России, действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

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