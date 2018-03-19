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ЕС расширил санкции против Сирии, обвинив в химической атаке

19 марта 2018, 15:24  •  106 • Политика
ЕС внес трех ученых и одного военного из Сирии в черный список, говорится в решении Совета ЕС.
Европейский союз внес в санкционные списки трех ученых и одного военного из Сирии, заявив, что указанные лица могли быть причастны к химической атаке в стране. Решение принято в понедельник, 19 марта, говорится в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД.
"Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима за их роль в создании химического оружия", - отмечено в сообщении.
В ЕС подчеркивают, обозначенные лица участвовали в применении оружия против мирных людей. В то же время следует понимать, что расследование химических атак в Сирии, с которым согласились бы все участники ООН, так и не было проведено. Россия и Сирия указывали на нестыковки в приведенных отчетах, однако доказательства причастности сирийских властей к химическим атакам так и не были представлены.

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