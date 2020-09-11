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ЕС противоречит себе: Белоруссии предложили "безвиз" под слова о недопустимости украинского сценария
11 сентября 2020, 22:10 • 91 • Политика
Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов. "В ситуации с Белоруссией следует избегать украинского сценария", - заявил премьер Чехии. "Вышеградская группа" стран (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) готова предложить Белоруссии безвизовый режим, вопрос поставят на ближайшем заседании Евросовета", - в тот же день сказал польский премьер.
В Чехии заявили, что в ситуации с Белоруссией следует избегать украинского сценария. Буквально в тот же день Белоруссии предложили "безвиз" с ЕС. С инициативой выступила "Вышеградская группа", состоящая из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
С заявлением о том, что в Белоруссии не должен повториться украинский сценарий, выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Однако в тот же день его коллега глава правительства Польши Матеуш Моравецкий объявил о возможности предоставления Минску безвиза, с которого, помимо прочего, начался Евромайдан 2014 года.
Напомним, что Майдан 2014 года в Киеве начался с лозунгов о "безвизе" и евроинтеграции. Украинцам обещали поездки в Европу на кофе, европейские зарплаты, работу и учёбу за границей и прочее. Чем всё в итоге обернулось, можно наблюдать в реальном времени.
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