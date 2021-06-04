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ЕС проигнорировал IATA и запретил Белоруссии летать над Европой
04 июня 2021, 17:30 • 95 • Политика
ЕС запретил полёты белорусских авиакомпаний в своём воздушном пространстве, несмотря на IATA. Также белорусским авиалайнерам закрыли доступ к воздушным гаваням Европы.
Евросоюз официально запретил полёты самолётов авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве ЕС, а также и посадку белорусских авиалайнеров в европейских аэропортах. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Поводом для запрета стал инцидент с незапланированной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, на борту которого находился экс-главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После ареста "борец с режимом" заявил, что его подставил "один из своих". Тем не менее Запад заочно обвинил Белоруссию в произошедшем.
- гласит решение Совета ЕС.
При этом ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) отменить запрет на полёты над территорией Белоруссии. В организации подчеркнули, что авиационная безопасность не должна политизироваться.
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