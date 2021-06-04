ЕС проигнорировал IATA и запретил Белоруссии летать над Европой

ЕС запретил полёты белорусских авиакомпаний в своём воздушном пространстве, несмотря на IATA. Также белорусским авиалайнерам закрыли доступ к воздушным гаваням Европы.

Евросоюз официально запретил полёты самолётов авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве ЕС, а также и посадку белорусских авиалайнеров в европейских аэропортах. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Поводом для запрета стал инцидент с незапланированной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, на борту которого находился экс-главред экстремистского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После ареста "борец с режимом" заявил, что его подставил "один из своих". Тем не менее Запад заочно обвинил Белоруссию в произошедшем.

Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов,

- гласит решение Совета ЕС.

При этом ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) отменить запрет на полёты над территорией Белоруссии. В организации подчеркнули, что авиационная безопасность не должна политизироваться.