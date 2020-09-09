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ЕС продолжает вмешиваться в предвыборную кампанию в Молдове

09 сентября 2020, 15:10  •  97 • Украина
«Европа свой выбор сделала, не считая это вмешательством, а считая своим правом»
Вмешательство «западных партнёров» в предвыборную президентскую кампанию, начавшуюся в Молдове, продолжается. При этом большинство воспринимают такое вмешательство как норму, а сами политики не стесняются говорить об этом открыто.
Всё тот же председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск, который совсем недавно в видео обращении призвал молдаван голосовать за Майю Санду, рассказав, какой это честный и опытный политик, продолжает руководить молдавской оппозицией. Выяснилось, что он ведёт переписку с оппозиционными партиями – Платформой DA, PAS и Либерально-демократической партией (ЛДПМ).
Ни одна из партий не опубликовала содержание этого письма и не прокомментировала, поэтому доподлинно неизвестно, о чём там идёт речь. Стало же известно о письме от Майи Санду, которую пригласили принять участие в передаче Punctul pe Azi на канале TVR Moldova. В эфире Санду и рассказала, что три оппозиционные партии получили недавно письмо от Дональда Туска.
«В письме от председателя ЕНП говорилось о том, что трём оппозиционным партиям не следует ссориться, наши ссоры вызывают беспокойство в Европе, там очень не хотят, чтобы мы вдруг превратились в политических оппонентов. В этом и состоял основной призыв письма – жить всем представителям оппозиции дружно»,
– прокомментировала Майя Санду содержание письма Туска.
На вопрос ведущего передачи, получается ли сегодня у трёх партий не превратиться в политических оппонентов, экс-премьер ответила, что её партия всегда придерживалась этого принципа и до указания из Европы между партиями были хорошие отношения, что «всегда было видно по нашим действиям и заявлениям».
«Самое удивительное, что никому из молдавских политиков это не кажется чем-то неправильным. Дональд Туск возглавляет ЕНП, которая обладает самой крупной фракцией в Европарламенте – с точки зрения прозападных партий Молдовы это даёт ему карт-бланш на любые действия. И что бы ни предпринял Туск или любой другой авторитетный деятель Евросоюза, всё это будет исключительно европейским по духу и букве, насквозь демократическим и абсолютно корректным»,
– прокомментировал письмо Туска молдавской оппозиции публицист и политический обозреватель Александр Исаев.
Он напоминает, что три партии, о которых идёт речь, объединяет одно – все они регулярно заявляют об угрозе европейскому будущему Молдовы со стороны России. И готовы при этом слепо выполнять все указания Запада.
Молдавский политолог Виктор Жосу, напротив, удивляется возмущению по поводу вмешательства западных политиков в предвыборную кампанию Молдовы.
«Сегодня Республика Молдова является колонией так называемого коллективного Запада. Запад в отношении нас – метрополия. А метрополии – таково незыблемое правило любых империй в истории человечества – несут колониям свои нормы, свои стандарты, свою идеологию. И свои кадры. Санду и всё её окружение – кадры, подготовленные Западом. И не для того он их готовил, чтобы в нужный момент не поддержать. Поэтому заявление Туска вполне закономерно и логично»,
– считает политолог.
По его мнению, метрополия свой выбор сделала, не считая это вмешательством, а считая своим правом.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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