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ЕС продлил санкции по делу о незаконном присвоении госсредств Украины
04 марта 2019, 14:54 • 95 • Украина
Евросоюз продлил до 6 марта 2020 года санкции в отношении 12 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение госсредств Украины.
Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.
«Совет продлил до 6 марта 2020 года заморозку активов 12 человек, которые были определены как ответственные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере украинских государственных средств», — отмечается в заявлении.
Как уточняется, в отношении одного человека санкции продлены не были.
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