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ЕС продлил санкции по делу о незаконном присвоении госсредств Украины

04 марта 2019, 14:54  •  95 • Украина
Евросоюз продлил до 6 марта 2020 года санкции в отношении 12 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение госсредств Украины.
 
Reuters
 

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.

«Совет продлил до 6 марта 2020 года заморозку активов 12 человек, которые были определены как ответственные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере украинских государственных средств», — отмечается в заявлении.

Как уточняется, в отношении одного человека санкции продлены не были.

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