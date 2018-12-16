ЕС призвал Турцию отказаться от уничтожения курдов на северо-востоке Сирии

Евросоюз обратился с призывом к Турции отказаться от проведения военной операции против вооруженных формирований курдов, находящихся на северо-востоке Сирии.

"Мы ждем, что власти Турции воздержатся от любых действий в одностороннем порядке, которые способны подорвать усилия международной коалиции против ИГ [запрещена в РФ – Царьград] либо создать возможность новой нестабильности в Сирии", - сообщается в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, которое было распространено в Брюсселе.

Ранее в пятницу глава Турции Реджеп Эрдоган рассказал о том, что Анкара готова к операции в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в случае, если США их оттуда не выведут.

В тот же день Эрдоган обсудил ситуацию в Сирии по телефону с президентом США Дональдом Трампом.