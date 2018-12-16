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ЕС призвал Турцию отказаться от уничтожения курдов на северо-востоке Сирии

16 декабря 2018, 01:09  •  56 • Политика
Евросоюз обратился с призывом к Турции отказаться от проведения военной операции против вооруженных формирований курдов, находящихся на северо-востоке Сирии.
"Мы ждем, что власти Турции воздержатся от любых действий в одностороннем порядке, которые способны подорвать усилия международной коалиции против ИГ [запрещена в РФ – Царьград] либо создать возможность новой нестабильности в Сирии", - сообщается в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, которое было распространено в Брюсселе.
Ранее в пятницу глава Турции Реджеп Эрдоган рассказал о том, что Анкара готова к операции в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в случае, если США их оттуда не выведут.
В тот же день Эрдоган обсудил ситуацию в Сирии по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

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