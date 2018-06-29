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ЕС призвал Россию сотрудничать в расследовании крушения MH17
29 июня 2018, 11:39 • 230 • Украина
Евросоюз призвал Россию в полной мере сотрудничать в расследовании крушения Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.
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«Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17. Он призывает Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать... в установлении истины, справедливости и подотчётности», — отмечается в документе.
24 мая международные следователи заявили, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого предположительно сбили малайзийский Boeing, якобы принадлежал российским ВС.
В МИД России эти обвинения назвали голословными.
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