ЕС призвал Россию сотрудничать в расследовании крушения MH17

Евросоюз призвал Россию в полной мере сотрудничать в расследовании крушения Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.

«Европейский совет вновь заявляет о полной поддержке резолюции СБ ООН 2166 о крушении рейса MH17. Он призывает Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать... в установлении истины, справедливости и подотчётности», — отмечается в документе.

24 мая международные следователи заявили, что зенитный ракетный комплекс «Бук», из которого предположительно сбили малайзийский Boeing, якобы принадлежал российским ВС.

В МИД России эти обвинения назвали голословными.