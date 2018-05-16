ЕС призвал Киев соблюдать права человека в ситуации с РИА Новости Украина

Евросоюз призывает Киев соблюдать фундаментальные права человека в ситуации с задержанием руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил представитель внешнеполитической службы блока.

По его словам, в ЕС осведомлены об этом инциденте.

«Евросоюз придаёт высочайшее значение свободе СМИ и самовыражения. Евросоюз признаёт право каждой страны на обеспечение национальной безопасности и защиты граждан, однако это должно делаться с полным соблюдением фундаментальных прав человека, включая соблюдение Европейской конвенции по правам человека», — цитирует ТАСС представителя.

Ранее сообщалось, что Вышинского этапируют из Киева в Херсон с целью избрания ему меры пресечения. Ему объявили подозрение в госизмене.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в киевский офис РИА Новости Украина.