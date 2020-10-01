ЕС прислал Молдове указания по проведению выборов

«Международные партнёры должны быть уверены – выборы прошли по демократическим стандартам»

Усилия молдавской оппозиции не прошли даром – в Европе обеспокоены возможными фальсификациями грядущих президентских выборов, назначенных на 1 ноября.

Напомним, лидер проевропейской оппозиционной партии PAS Майя Санду вот уже в течение нескольких недель при каждом удобном случае громко заявляет, что итоги выборов будут сфальсифицированы и обвиняет в этом действующего президента Молдовы Игоря Додона.

В Евросоюзе «тревогу» Санду услышали и написали совместное заявление, в котором призвали не только молдавских политиков, но и работников государственных учреждений, сделать всё возможное для того, чтобы обеспечить проведение «справедливых, честных, и демократических президентских выборов», свободных от тех практик, которые широко использовались в недалёком прошлом страны. А для этого необходимо отказаться от «подкупа голосов, злоупотребления административным ресурсом, давления на местных лидеров и государственных служащих».

Выборы президента в Молдове только тогда заслужат доверия, когда все международные партнёры будут уверены в том, что прошли эти выборы по международным демократическим стандартам, а проведение их было «инклюзивно и прозрачно». К тому же молдавским властям необходимо помнить – президентские выборы 1 ноября станут «решающим испытанием на уважение ценностей, лежащих в основе наших отношений».

«Это также имеет важное значение для дальнейшего развития Республики Молдова как демократической страны и укрепления доверия её граждан к государственным институтам. Мы призываем власти Республики Молдова в полной мере и без промедления выполнить рекомендации Венецианской комиссии и окончательные доклады ОБСЕ, в частности, в целях обеспечения транспарентности в финансировании партий и кампаний. Все граждане должны иметь возможность безопасно осуществлять своё право голоса, несмотря на пандемию коронавируса»,

– говорится в совместном заявлении, которое подписали 19 государств Евросоюза: Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Кроме того, в документе настоятельно напоминают – избирательный процесс должен проходить образцово, чтобы ни у кого не возникло никаких замечаний, в противном случае выборы нельзя будет назвать «свободными и честными».

Что касается жалоб на нарушения во время избирательного процесса, а также всевозможных споров, то реагировать на них власти и чиновники обязаны «оперативно и прозрачно, проявляя инициативу».

«Наконец, мы призываем власти Республики Молдова содействовать беспрепятственной работе международных и местных наблюдателей за ходом выборов, для документального подтверждения достоверности прошедших выборов. Особенно важно обеспечить безопасность наблюдателей в связи с пандемией коронавируса путём принятия соответствующих мер»,

– говорится в документе, который был передан властям Молдовы.

И, конечно же, страны, подписавшие это письмо, отметили, что всячески поддерживают и Молдову, и её граждан. А желание у Евросоюза одно – укрепить демократические институты, а также показать народу страны, что в ЕС поддерживают их стремление «к проведению свободных и справедливых выборов».