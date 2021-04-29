ЕС придётся расплачиваться чемоданами наличных - прогноз сенатора на отключение России от SWIFT

Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что если Россию отключат от SWIFT, то ЕС придётся платить за нефть наличными деньгами в чемоданах.

Ранее, напомним, Европарламент задумался над возможностью отключения России от межбанковской платёжной системы SWIFT. Однако в нашей стране к подобному развитию уже готовятся, разрабатывая альтернативу.

Впрочем, и европейцам, судя по комментарию первого замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам генерала ФСБ Владимира Джабарова, придётся в случае отключения России от SWIFT не сладко.

В интервью, которое он дал "РИА Новости", сенатор допустил, что в таком случае ЕС придётся расплачиваться за нефть наличными деньгами в чемоданах. Он также уточнил, что у нашей страны уже имеется "дублёр этой системы".