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ЕС придётся расплачиваться чемоданами наличных - прогноз сенатора на отключение России от SWIFT

29 апреля 2021, 13:20  •  178 • Политика
Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что если Россию отключат от SWIFT, то ЕС придётся платить за нефть наличными деньгами в чемоданах.
Ранее, напомним, Европарламент задумался над возможностью отключения России от межбанковской платёжной системы SWIFT. Однако в нашей стране к подобному развитию уже готовятся, разрабатывая альтернативу.
Впрочем, и европейцам, судя по комментарию первого замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам генерала ФСБ Владимира Джабарова, придётся в случае отключения России от SWIFT не сладко.
В интервью, которое он дал "РИА Новости", сенатор допустил, что в таком случае ЕС придётся расплачиваться за нефть наличными деньгами в чемоданах. Он также уточнил, что у нашей страны уже имеется "дублёр этой системы".

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