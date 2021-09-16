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ЕС придумал свой оборонительный союз в ответ на "предательство" США и Британии
16 сентября 2021, 23:25 • 70 • Политика
ЕС придумал свой собственный оборонительный союз в ответ на "предательство" США, Австралии и Великобритании.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать Европейский оборонительный союз - единую европейскую армию, которая будет способна защитить ЕС без помощи США.
Она отметила, что необходимость создания собственных вооружённых сил стала очевидной, после того как США потерпели сокрушительное поражение в Афганистане. Фон дер Ляйен подчеркнула, что у Европы уже есть готовые военные подразделения. Нужна только политическая воля, чтобы использовать их без участия США и НАТО.
- заявила чиновница.
Отметим, что инициатива по созданию европейской армии обсуждается уже давно, однако всё ещё остаётся на стадии разговоров. Возвращение этой темы в повестку дня может быть не случайным. Не исключено, что это ответ на "предательство" со стороны партнёров.
Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании военного союза. При этом эти страны "забыли" предупредить о своих планах Евросоюз. О появлении нового альянса Брюссель узнал из газет.
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