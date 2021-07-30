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ЕС придумал новые санкции против Белоруссии: На этот раз достанется перевозчикам
30 июля 2021, 23:00 • 48 • Политика
Евросоюз собирается рассмотреть новый пакет санкций против Белоруссии. Об этом стало известно из распространённого ранее заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Новые санкции против Белоруссии Евросоюз планирует ввести из-за проблемы незаконной миграции жителей Ближнего Востока и Африки через страну. В заявлении Борреля говорится, что страны ЕС собираются "ответить на продолжающийся всплеск незаконных пересечений границы ЕС с Белоруссией". Санкции могут выражаться в введении запретительных мер для перевозчиков мигрантов.
Ранее ЕС ввёл против Белоруссии ряд санкций экономического характера. По словам начальника порта литовского города Клайпеды Альгиса Латакаса, они скорее ударили по ЕС. Дело в том, что на Белоруссию приходилось более трети оборота хаба. В основном речь идёт о калийных удобрениях, которые попали под санкционный запрет. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, литовские эксперты говорят, что найти замену белорусскому калию почти невозможно.
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