ЕС придумал, как слезть с газовой "иглы" России. Пока на бумаге

Евросоюз решил постепенно отказываться от нефти, газа и угля из России. Об этом говорится в проекте декларации саммита ЕС в Версале. Однако придумав, как слезть с газовой "иглы" России, дальше заявлений на бумаге европейцы не продвинулись.

Сегодня лидеры Евросоюза обсудят, как отучить себя от топлива из России, в том числе и то, как быстро отказаться от своего ключевого поставщика, сообщает Reuters. Судя по обнародованному проекту декларации саммита ЕС в Версале, европейские лидеры уже придумали, как слезть с "газовой" иглы России.

Однако пока дальше заявлений на бумаге дело, судя по всему, не двигается. Лидеры ЕС в своей решимости уйти от зависимости от нефти, угля и газа из России пока даже с точными сроками не определились. Есть лишь одна ориентировочная дата - 2030 год.

"Мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год", - указывается в проекте документа.

В том же проекте декларации отмечается, что на такой решительный шаг лидеров стран Евросоюза подвигла "растущая нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности".

Напомним, вопрос ухода от нефти, угля и газа из России в ЕС встал особо остро после введённых новых санкций в связи с началом военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.