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ЕС придумал, как слезть с газовой "иглы" России. Пока на бумаге

10 марта 2022, 06:30  •  152 • Политика
Евросоюз решил постепенно отказываться от нефти, газа и угля из России. Об этом говорится в проекте декларации саммита ЕС в Версале. Однако придумав, как слезть с газовой "иглы" России, дальше заявлений на бумаге европейцы не продвинулись.
Сегодня лидеры Евросоюза обсудят, как отучить себя от топлива из России, в том числе и то, как быстро отказаться от своего ключевого поставщика, сообщает Reuters. Судя по обнародованному проекту декларации саммита ЕС в Версале, европейские лидеры уже придумали, как слезть с "газовой" иглы России.
Однако пока дальше заявлений на бумаге дело, судя по всему, не двигается. Лидеры ЕС в своей решимости уйти от зависимости от нефти, угля и газа из России пока даже с точными сроками не определились. Есть лишь одна ориентировочная дата - 2030 год.
"Мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год", - указывается в проекте документа.
В том же проекте декларации отмечается, что на такой решительный шаг лидеров стран Евросоюза подвигла "растущая нестабильность, стратегическая конкуренция и угрозы безопасности".
Напомним, вопрос ухода от нефти, угля и газа из России в ЕС встал особо остро после введённых новых санкций в связи с началом военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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