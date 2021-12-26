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ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
26 декабря 2021, 08:40 • 319 • Политика
ЕС через ВТО потребовал, чтобы Россия выплатила почти 300 миллиардов евро за национальную политику импортозамещения. В Евросоюзе считают, что наша страна дискредитировала западные товары.
О требованиях ЕС в отношении России сообщает издание "Известия". Уже сейчас понятно, что этот спор может стать одним из крупнейших в истории. При этом в ЕС утверждают, что введённая Россией политика импортозамещения дискредитирует европейских производителей и ставит в заведомо менее выгодные условия западных поставщиков и производителей, которые зачастую оказываются лишены возможности участвовать госзакупках в нашей стране.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России заявила, что импортозамещение было ответной реакцией на действия ЕС, принятые в одностороннем порядке.
Отметим, политика импортозамещения в России была введена в 2014 году в ответ на западные санкции, применённые к нашей стране. В перечень ключевых сфер, где применяется политика импортозамещения, входят сельское хозяйство, информационные технологии и машиностроение.
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