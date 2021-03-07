ЕС потеряет миллиарды: В Европе бьют тревогу из-за низких темпов вакцинации

Низкая скорость вакцинации в Европе вызывает тревогу у некоторых ведущих мировых инвесторов, которые заявляют о снижении экономического роста и полном упадке бизнеса.

Экономика Европы рискует потерять миллиарды, если правительства не ускорят вакцинацию. К такому выводу пришли многие мировые инвесторы, которые отметили падение экономики многих европейских стран.

По мнению главного стратега лондонской компании Principal Global Investors Ltd., которая управляет 544 миллиардами долларов, Симы Шах, Европе реально угрожает спад экономического развития в ближайшие годы. Он также подчеркнул, что бизнес очень слаб, а его темпы восстановления пока не поддаются анализу.

По данным агентства Bloomberg, европейские фонды акций зафиксировали трёхнедельный отток капитала, при этом Bank of America Corp и BlackRock Investment Institute предупредили, что продолжение вспышки вируса и замедленная вакцинация могут "повредить торговым стратегиям в одновалютном блоке".

"Европейцам крайне необходимо ускорить темпы внедрения вакцины, если они хотят справиться с вирусом", - отметила Шах.

По её мнению, процесс ускорения вакцинации усложняют беспорядочные сообщения правительств и бюрократия в еврозоне.