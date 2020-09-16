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ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"
16 сентября 2020, 03:00 • 87 • Политика
Постпредство России задало Брюсселю 9 неудобных вопросов по обвинениям со стороны ЕС по Навальному. "Берлин знал что-то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?" - интересуется российская сторона.
Россия направила Евросоюзу 9 неудобных вопросов о нестыковках в обвинениях в адрес Москвы в "отравлении" Алексея Навального. Вопросы переданы постоянным представительством России при Евросоюзе.
В частности, Россия интересуется, для чего Навальный был отправлен самолётом в лучшую клинику Берлина, если за его отравлением стояла Москва? Также российской стороне было бы интересно узнать, для чего Кремлю "травить" политика, рейтинг которого, согласно данным Левада-центра от июля 2020 года, составляет чуть менее 2%?
Не являясь экспертами в области токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам относительно этого дела, - гласит обращение постпредства России к Брюсселю.
Также Москва ждёт объяснений от Берлина по поводу сопровождения Навального сотрудниками полиции и агентами спецслужб Германии. Потому что подобное внимание к блогеру-оппозиционеру вызывает некоторые подозрения.
Значит ли это, что Берлин знал что-то, о чём не знали ни Москва, ни Омск? - гласит комментарий постпредства.
Кроме того, российская сторона по-прежнему ждёт, когда Германия передаст анализы Навального. Потому что они до сих пор не переданы.
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