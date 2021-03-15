ЕС покорился российской вакцине

Reuters сообщает, что ЕС намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V".

Ситуация в странах Евросоюза с вакцинацией от коронавируса, очевидно, стала настолько острой, что ЕС всё же покорился. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Европейский союз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V".

"Немыслимо?" - агентство подчёркивает, что ЕС "публично отверг глобальную кампанию по поставкам вакцины против коронавируса как пропагандистский ход нежелательного режима".

Те же источники отмечают, что пока информация распространяется за кулисами официальных обсуждений по российской вакцине. На неё делают ставки, пытаясь решить проблему с заявленной ранее вакцинацией 450 миллионов человек.

Напомним, в Европе российскую вакцину уже закупили Словакия и Венгрия. Свой интерес к "Спутнику V" проявила и Чехия.

"Официальный представитель ЕС, который ведёт переговоры с производителями вакцин от имени блока, сообщил Reuters, что правительства ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками "Спутника V", и для начала процесса потребуются запросы от четырёх стран ЕС", - говорится в публикации.