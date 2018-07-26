ЕС поддержал декларацию Госдепа по Крыму

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БРЮССЕЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Евросоюз поддержал декларацию Госдепа о непризнании воссоединения Крыма с Россией. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза.

"Декларация США по Крыму иллюстрирует последовательную, сильную и принципиальную позицию в отношении незаконной аннексии Крыма Россией и нарушения территориальной целостности Украины. Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в декларации от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и осуждает незаконную аннексию", - говорится в заявлении.

В нем традиционно выражается поддержка "территориальной целостности Украины", а Россия обвиняется в нарушении международного права. Кроме того, в коммюнике утверждается об "опасных последствиях действий РФ для миропорядка и суверенитета других государств".

Американская администрация обнародовала в среду декларацию о непризнании воссоединения Крыма и России. Документ, который провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав Российской Федерации, опубликован за подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Москве "знают цену" подобным документам, и добавила, что "Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США". "Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - написала Захарова в Facebook.