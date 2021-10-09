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ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт

09 октября 2021, 05:35  •  108 • Политика
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал о способе для Украины, который позволит не выполнять Минские соглашения. Это может стать "ударом в спину" для России. И данный способ может подарит Киеву Евросоюз.
Речь идёт о появлении на Украине военно-учебной миссии ЕС. В статье для портала "Главред" Олег Жданов объяснил, что такой шаг позволит Киеву найти способ отказаться от выполнение Минских соглашений.
"Ведь чем сильнее украинские вооружённые силы, тем меньше шансов у России давить на Украину в плане выполнения "Минска", - уверен военный эксперт.
По его мнению, достигнутые в Минске договорённости являются стратегической и геополитической задачей, которую решает президент России Владимир Путин. Обозреватель добавил, что эти соглашения, если Киев их всё-таки выполнит, нарушат баланс сил на востоке Европы.
В 2014 году Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости после случившегося в стране государственного переворота. Они образовали Донецкую и Луганскую народные республики. В апреле того же года Киев начал против них военную операцию. По данным Организации Объединённых Наций вооружённый конфликт унёс жизни более чем 13 тысяч человек, большинство из которых – мирные жители.
Урегулированием ситуации занимается минская контактная группа. С осени 2014 года до настоящего времени было принято три варианта Минских соглашений. В них прописан алгоритм деэскалации вооружённого конфликта. Украина условия соглашений выполнять отказывается. На территории Донбасса по-прежнему идут перестрелки.

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