ЕС озвучил "страшные санкции": Напугалась только Собчак

Журналистка Юлия Витязева прокомментировала принятые ЕС санкции против России, о которых заявил комиссар ЕС Боррель.

Верховный комиссар ЕС по дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал принятые санкции против России после признания независимости ЛНР и ДНР.

По словам европейского комиссара, санкции ЕС затронут всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР.

Также Боррель заявил, что у ЕС не будет никаких экономических отношений с "двумя отколовшимися регионами".

Журналистка Юлия Витязева прокомментировала такие заявления комиссара Борреля: