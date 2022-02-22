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ЕС озвучил "страшные санкции": Напугалась только Собчак

22 февраля 2022, 22:45  •  460 • Политика
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала принятые ЕС санкции против России, о которых заявил комиссар ЕС Боррель.
Верховный комиссар ЕС по дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал принятые санкции против России после признания независимости ЛНР и ДНР.
По словам европейского комиссара, санкции ЕС затронут всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР.
Также Боррель заявил, что у ЕС не будет никаких экономических отношений с "двумя отколовшимися регионами".
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала такие заявления комиссара Борреля:
Представляю, как сейчас смеются ребята из ЛДНР... А если серьёзно, то такими санкциями только Собчак напугать можно, чья маменька, кстати, предусмотрительно не голосовала за ратификацию договоров о дружбе РФ, ДНР и ЛНР.

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