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ЕС озвучил "страшные санкции": Напугалась только Собчак
22 февраля 2022, 22:45 • 460 • Политика
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала принятые ЕС санкции против России, о которых заявил комиссар ЕС Боррель.
Верховный комиссар ЕС по дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал принятые санкции против России после признания независимости ЛНР и ДНР.
По словам европейского комиссара, санкции ЕС затронут всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР.
Также Боррель заявил, что у ЕС не будет никаких экономических отношений с "двумя отколовшимися регионами".
Журналистка Юлия Витязева прокомментировала такие заявления комиссара Борреля:
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