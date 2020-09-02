ЕС определился со своим кандидатом в президенты Молдовы

Дональд Туск заранее выступил в поддержку Майи Санду

В первый день осени парламент Молдавии возобновил свою работу. В этот же день Центральная избирательная комиссия открыла приём заявок для регистрации инициативных групп поддержки кандидатов в президенты. Начинается новый политический сезон в Молдавии, который обещает быть бурным – впереди президентские выборы, назначенные на 1 ноября.

Согласно закону, инициативная группа должна собрать от 15 до 25 тысяч подписей из половины (не менее) административно-территориальных единиц страны.

И пока в Молдавии только создаются инициативные группы по поддержке кандидата в президенты, в Евросоюзе не стали долго ждать и решили поддержать своего кандидата, тем самым обозначив свой выбор.

Председатель Европейской народной партии экс-премьер Польши Дональд Туск опубликовал видео сообщение на румынском языке, в котором выступил в поддержку кандидатуры Майи Санду, экс-премьера Молдовы и главы оппозиционной партии «Действие и солидарность» (PAS).

«Когда меня спрашивают в Европе, стоит ли поддерживать Молдавию, я немедленно отвечаю: «Да!». И когда спрашивают, кто может привести Молдавию к успеху, я немедленно отвечаю: «Майя Санду». Она – честный и компетентный политик, и я хотел бы, чтобы и в Польше, и в других европейских странах было как можно больше таких же политиков – с такой высокой квалификацией и моралью»,

– заявил Туск в своём выступлении.

По его мнению, все молдаване прекрасно знают, что Майя Санду обладает множеством достоинств, все знают, как она любит свою родную страну Молдову, даже те, кто голосует за других кандидатов.

«Я обнаружил, что с молдаванами нужно вести искренний и конкретный диалог. Мы помогали, как могли, поскольку у нас были похожие мечты и политические устремления»,

– завершил своё выступление европейский политик, не задумываясь о вмешательстве в президентские выборы другой страны.

Майя Санду поблагодарила «господина Дональда Туска за его доверие и постоянную поддержку Молдовы».

В Европейскую народную партию, главой которой является Туск, входит и партия Санду «PAS», и партия её бывшего союзника по политическому блоку ACUM Андрея Нэстасе «Платформа DA».

Бывшие союзники на этот раз примут участие в выборах раздельно, и Андрей Нэстасе уже выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства. Поддержка же Туска только усилит раскол между Санду и Нэстасе.

Напомним, четыре года назад, на предыдущих президентских выборах, Андрей Нэстасе снял свою кандидатуру в пользу Майи Санду, которая во втором туре проиграла Игорю Додону. Теперь Нэстасе ждал ответного шага со стороны Санду, но не дождался. Впрочем, лидер «DA» не сомневается в своих силах и уверен в победе. Так же, как уверена в победе и Майя Санду. Хотя согласно данным всех проведённых в последние три месяца социологических исследований, наибольшей поддержкой молдаван пользуется действующий президент Игорь Додон – за него готовы проголосовать от 51% до 56% опрошенных.