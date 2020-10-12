ЕС опозорился с санкциями за Навального: Лёша жив, "Новичок" не тот - политтехнолог

Европейский союз попал в крайне неловкое положение, пытаясь ввести санкции против России за "отравление" Алексея Навального. Санкции не могут быть введены в связи с юридическими проблемами.

О намерении ввести санкции против России на прошлой неделе громогласно объявили МИД Германии и Франции. В частности, речь шла о введении персональных санкций против ответственных за так называемое отравление.

Однако европейцы столкнулись с серьёзной юридической проблемой - фактическое отсутствие подозреваемых и самого состава преступления. Об этом сообщает источник ТАСС и политтехнолог Марат Баширов.

"Чтобы собрать список из хотя бы десятка конкретных физических лиц, против которых можно ввести санкции, необходимо проследить обоснованную связь между ними и отравлением Навального, в противном случае любой из фигурантов списка легко сможет обжаловать эти санкции в суде", - цитирует издание слова источника.

Кроме того, Навальный жив, а ОЗХО не подтвердила наличие "Новичка" на бутылочке, которую выдавали за главное доказательство в деле. Таким образом, даже сам факт преступления под вопросом.

"Эксперты крутятся как ужи на сковороде и не хотят признавать факт применения химоружия", - отмечает политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".

Напомним, что Россию обвиняют в ни много ни мало применении боевого отравляющего вещества против Навального. Вот только "отравленный" встал на ноги менее чем за месяц. А запрещённых веществ в его анализах ОЗХО не нашла. В итоге, чтобы не терять лицо, ЕС просто продлил уже введённые санкции "за применение химоружия".