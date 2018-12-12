ЕС «объяснил», почему в керченской провокации «виновна» Россия

Евросоюз по-прежнему не хочет слышать аргументы России о нарушении кораблями Украины российской границы в Черном море, что привело к задержанию украинских судов и моряков. В Брюсселе придумали, как найти в этой украинской провокации «российский след», чтобы сделать и этот вопрос частью западной антироссийской пропаганды

Автор:

Кучер Егор

После того, что устроили украинские корабли в Керченском проливе, об этой провокации сказано уже почти все. ФСБ России знает, что у кораблей было задание пройти проливом, зайти в российские территориальные воды, не отвечать на запросы и даже открывать огонь в случае, если по ним будут стрелять.

Благодаря действиям пограничной службы ФСБ России обошлось без жертв, ведь совершенно очевидно, что исход морского сражения был бы явно не в пользу украинских кораблей.

Корабли были блокированы и отбуксированы в Керчь, а моряки теперь предстанут перед судом. На кораблях были обнаружены целые арсеналы оружия, однако самое интересное — это представители Службы безопасности Украины (СБУ), которые входили в состав экипажей. Моряки и агенты СБУ даже дали показания, в которых подтвердили, что имели задачу устроить провокацию, спровоцировать Россию.

Фото: www.globallookpress.com

Казалось бы, вопрос предельно прояснился, и тем более прояснились цели: этот инцидент в итоге дал президенту Украины Петру Порошенко возможность протолкнуть введение военного положения в стране, пусть и не на тот срок, на который ему было нужно в личных политических интересах.

Все эти доводы, которые мы перечислили нарочно, не стали тем не менее убедительными для Запада — США и Европы. Антироссийская риторика сегодня работает как катализатор политических процессов, способствует развороту целых кампаний в нужное русло. Поэтому, несмотря на железную аргументацию России, Европа все еще ищет какие-то зацепки, чтобы указать на ответственность Москвы.

Яростные обвинения

Очередную версию ЕС озвучил накануне европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг. Как пишет 11 декабря The Guardian, вину Москвы в керченской провокации доказать якобы совсем несложно. Для этого, по его мнению, следует посмотреть на тот информационный фон, который исходил из России за последние несколько лет.

Господин Кинг апеллирует к «российской пропаганде», которая, мол, слишком внимательно готовила общество к правильной реакции на подобный инцидент в Черном море. Кинг полагает, что Москва «оклеветала» Украину и якобы выпустила множество фальшивых сообщений.