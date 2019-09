ЕС обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию: Кому выгодно и что будет дальше

Вот уже больше года Дональд Трамп пытается переманить Европу на свою сторону в иранском вопросе. Однако до сих пор он бьётся как рыба об лёд. ЕС придерживался «ядерной сделки». Франция, Британия и Германия не только не вышли вслед за США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но осудили Вашингтон за нарушение международного права. Европейцы даже создали механизм обхода санкций США против иранской Исламской Республики Иран (ИРИ).

Однако с мая прошлого года что-то пошло не так. Иран и его прокси в Йемене – хуситы начали нападать на танкеры союзников США и брать их в заложники. Европейская «тройка», будучи членом НАТО, поверила данным ЦРУ о причастности Тегерана и осудила его действия. ЕС потребовал прекратить атаки в Ормузском проливе и освободить британское судно, но все ещё не ставил под сомнение СВПД.

Европа сдулась?

Чашу терпения Брюсселя переполнила атака на саудовские НПЗ. После недельного молчания Франция, Британия и Германия официально возложили ответственность за разрушение объектов компании Saudi Aramco на Иран.

– гласит совместное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Три лидера встретились на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

То, что европейцы агрессором выставили Иран, для него неприятно, но не катастрофично. Гораздо страшнее другое. Меркель, Макрон и Джонсон хотят модернизировать СВПД. Дополнительно к «ядерной сделке» они предложили заключить ещё одно новое соглашение. Оно будет регулировать вопросы, связанные с ракетной программой Ирана. По факту – это то, чего Трамп все эти два года добивался от Европы. Хотя ЕС предлагает дополнительную сделку без переписывания СВПД, а президент США хочет аннулировать СВПД, и первый и второй вариант – удар по «ядерной сделке».

Если канцлер и президент говорили о сделке скрепя сердце, потому что немецкие и французские ТНК потеряли в Иране миллиарды, то британец примерил на себя роль Трампа.

Иран не устаёт повторять, что его программа баллистических ракет не имеет никакого отношения к атомной. Но теперь Брюссель вместе с Вашингтоном ставят Тегерану условия. Это при том, что ещё пару недель назад Макрон сам приглашал иранского президента Хасана Рухани на саммит G20 и попытался тайно организовать его встречу с Трампом без предварительных условий.

Новый виток напряжённости

Едва ли ИРИ согласится с новыми требованиями Евросоюза. Иранцы уже и так обижены на Европу за её неспособность реализовать механизм обхода санкций США и продолжать покупать иранскую нефть. А теперь, когда ЕС начал «плясать под дудку» Белого дома, в Тегеране совсем могут разочароваться в Старом Свете.

Администрация Трампа оценила «дружественный огонь». Госсекретарь Майк Помпео поблагодарил «близких друзей».

This will strengthen diplomacy and the cause of peace. We urge every nation to join in this condemnation of Iran’s actions.