ЕС обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию: Кому выгодно и что будет дальше

Автор:

Гасанов Камран

Вот уже больше года Дональд Трамп пытается переманить Европу на свою сторону в иранском вопросе. Однако до сих пор он бьётся как рыба об лёд. ЕС придерживался «ядерной сделки». Франция, Британия и Германия не только не вышли вслед за США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но осудили Вашингтон за нарушение международного права. Европейцы даже создали механизм обхода санкций США против иранской Исламской Республики Иран (ИРИ).

Однако с мая прошлого года что-то пошло не так. Иран и его прокси в Йемене – хуситы начали нападать на танкеры союзников США и брать их в заложники. Европейская «тройка», будучи членом НАТО, поверила данным ЦРУ о причастности Тегерана и осудила его действия. ЕС потребовал прекратить атаки в Ормузском проливе и освободить британское судно, но все ещё не ставил под сомнение СВПД.

Европа сдулась?

Чашу терпения Брюсселя переполнила атака на саудовские НПЗ. После недельного молчания Франция, Британия и Германия официально возложили ответственность за разрушение объектов компании Saudi Aramco на Иран.

Фото: Amr Nabil / AP / ТАСС

Для нас очевидно, что Иран несёт ответственность за эти нападения. Другого убедительного объяснения нет,

– гласит совместное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Три лидера встретились на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

То, что европейцы агрессором выставили Иран, для него неприятно, но не катастрофично. Гораздо страшнее другое. Меркель, Макрон и Джонсон хотят модернизировать СВПД. Дополнительно к «ядерной сделке» они предложили заключить ещё одно новое соглашение. Оно будет регулировать вопросы, связанные с ракетной программой Ирана. По факту – это то, чего Трамп все эти два года добивался от Европы. Хотя ЕС предлагает дополнительную сделку без переписывания СВПД, а президент США хочет аннулировать СВПД, и первый и второй вариант – удар по «ядерной сделке».

Если канцлер и президент говорили о сделке скрепя сердце, потому что немецкие и французские ТНК потеряли в Иране миллиарды, то британец примерил на себя роль Трампа.

Давайте сделаем лучшую сделку. Я думаю, есть личность, которая заключит лучшую сделку, и это президент Соединённых Штатов. Я надеюсь, что состоится трамповская сделка.

Иран не устаёт повторять, что его программа баллистических ракет не имеет никакого отношения к атомной. Но теперь Брюссель вместе с Вашингтоном ставят Тегерану условия. Это при том, что ещё пару недель назад Макрон сам приглашал иранского президента Хасана Рухани на саммит G20 и попытался тайно организовать его встречу с Трампом без предварительных условий.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Johann Groder / Globallookpress

Новый виток напряжённости

Едва ли ИРИ согласится с новыми требованиями Евросоюза. Иранцы уже и так обижены на Европу за её неспособность реализовать механизм обхода санкций США и продолжать покупать иранскую нефть. А теперь, когда ЕС начал «плясать под дудку» Белого дома, в Тегеране совсем могут разочароваться в Старом Свете.

Администрация Трампа оценила «дружественный огонь». Госсекретарь Майк Помпео поблагодарил «близких друзей».

(Совместное заявление Франции, Британии и Германии) укрепит дипломатию и мирные усилия,

– написал он в Twitter.

This will strengthen diplomacy and the cause of peace. We urge every nation to join in this condemnation of Iran’s actions. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 24, 2019

Несмотря на осторожность ЕС, Иран возлагал на него большие надежды как на потенциального инвестора и покупателя нефти. Ужесточение позиции Брюсселя может убедить Тегеран окончательно разорвать «ядерную сделку». На прошлой неделе ИРИ запустила 40 мощных центрифуг, с помощью которых сможет обогащать уран до 20% и выше. СВПД разрешает Ирану обогащать до 3,67 процента. Для атомной бомбы требуется 90%.

Нарушение Ираном СВПД ещё больше заставляет Европу отойти от подписанного ею соглашения. Если Тегеран продолжит обогащение урана и играть мускулами в Персидском заливе, ЕС может тоже выйти из соглашения и наложить санкции на Исламскую республику. В Тегеране будут усиливаться позиции консерваторов во главе с аятоллой Али Хаменеи, изначально критиковавших СВПД.

«Прижатый к стенке» и задушенный санкциями Иран станет ещё более агрессивным и может обострить гибридную войну против Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля на всём периметре Ближнего Востока. Девиз Ирана таков: «Если нам не дают продавать нефть в мир, пусть его не продаёт никто».

Кому выгодна дестабилизация Ирана?

Пострадают в первую очередь монархии Персидского залива – а именно их нефтяная промышленность. Саудовская Аравия ещё несколько месяцев должна «разгребать» последствия аварии на крупнейшем НПЗ в мире.

Фото: Amr Nabil /AP/ТАСС

Любые телодвижения в контролируемом иранцами Ормузском проливе скажутся на 30% перевозимой по морю нефти и СПГ в мире. Не говоря уже о возможных прямых нападениях на НПЗ и буровые установки в ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии, Катаре и т.д. Сама угроза таких стычек гарантирует, что цены на «чёрное золото» не будут опускаться ниже 70 долларов за баррель.

Выгодоприобретателями изменения позиции Евросоюза остаются Белый дом и Израиль. Трамп сможет разыграть иранскую карту в президентской кампании 2020-го и будет хвастаться тем, как он перетянул ЕС на сторону добра.

В отличие от «заливников», Израиль защищён от потенциального агрессора. Иран на него не нападал и едва ли способен в силу географии и наличия у Израиля новейшей системы ПВО и ядерного оружия. Проиранские силы в Сирии и Ливане раздражают Тель-Авив, но не рассматриваются как серьёзная угроза. Биньямин Нетаньяху не раз пытался заручиться поддержкой ЕС в иранском вопросе и даже представлял карту с объектами, где разрабатывают атомную бомбу. Теперь и.о. премьера Израиля близок к своей цели.

Балансирование на грани войны, стимулирующее рост цен на нефть, положительно скажется на российском бюджете. Доходы от нефти вырастут. Укрепляющийся рубль снизит инфляционную нагрузку на экономику.

В то же время есть геополитические риски. Сближение США и ЕС может воспрепятствовать потенциальной нормализации отношений Брюсселя и Москвы и снятию антироссийских санкций. Военные столкновения между Ираном и США с их союзниками полностью дестабилизирует регион и Сирию, где присутствуют российские войска. Всё это выльется в новые волны миграции и распространение терроризма, в том числе в Европе и на постсоветском пространстве. Разве ради этого в 2015-м ВКС России прибыли на авиабазу Хмеймим?