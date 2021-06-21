ЕС обсудит новую модель работы с Россией на этой неделе

Новая внешнеполитическая стратегия в отношении России будет обсуждена на саммите ЕС 24-25 июня, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России носит название "Отталкивать, сдерживать, вовлекать". О решении обсудить её глава дипломатии ЕС заявил во время пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. Также Боррель выразил надежду на то, что документ будет принят в ближайшее время.

Стратегия ЕС предполагает "противостоянию попыткам России вмешиваться в дела государств ЕС" сдерживать рост влияния России в мире и вовлекать страну в диалог по взаимовыгодным вопросам.

Ранее внешнеполитическую стратегию Евросоюза обсудили в Госдуме. По словам главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, ЕС "не прекращает попытки вмешаться во внутренние дела" страны и планирует усилить поддержку подконтрольных структур внутри России.

Также новую внешнеполитическую стратегию ЕС в отношении России прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что "у людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием".