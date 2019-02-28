ЕС обеспокоен отменой КС Украины статьи о незаконном обогащении

В Евросоюзе выразили обеспокоенность решением Конституционного суда Украины об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

«Мы обеспокоены решением Конституционного суда касательно статьи о незаконном обогащении», — цитирует «Европейская правда» вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

По его словам, предстоит провести более детальную оценку.

Чиновник отметил, что в ЕС должны посмотреть на мотивы КС и на то, как его решение скажется на борьбе с коррупцией.

Ранее КС Украины признал противоречащей Конституции статью о незаконном обогащении. Суд решил, что её положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.