Экономист Василий Колташов считает, что Евросоюзу невыгодно бороться с русским газом. Рынок сбыта Москва всё равно найдёт, а вот Европе предстоят колоссальные траты.

Колташов объяснил, что у Европы появился серьёзный конкурент – Китай с его серьёзной экономикой. В КНР налажено машиностроительное производство, продукция идёт на экспорт. Эта страна поможет евразийским партнёрам в развитии их индустрии при поставках промышленного оборудования.

Соединённые Штаты пытаются предотвратить запуск "Северного потока – 2". Для этого они воздействуют на Германию. Если план удастся, то ФРГ придётся оплатить издержки. Впрочем, Европе не впервой рассчитываться за указания Вашингтона. В итоге американская экономика практически не несёт ущерба, а для ЕС он колоссальный.

"Евросоюз оплачивает американскую политику", - констатировал эксперт.

Он отметил, что войну Штатов против "Северного потока – 2" поддерживают Польша, Чехия, но решение всё равно за США. Против такой политике Венгрия, Австрия, Германия, Италия.

В случае отказа от "Северного потока – 2" Евросоюзу придётся приобретать газ по спотовым ценам. Итогом станет перераспределение поставок, переплата за энергоресурсы.

"В случае отказа от российского газа европейская экономика окажется в плачевном состоянии, поскольку экспорт будет дороже. Борьба с российским газом абсолютно невыгодна для Европы", - уверен Колташов.

В беседе с "Народными Новостями" он назвал подобное решение самоубийством для экономики Евросоюза.