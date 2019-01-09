ЕС нечем ответить США на понижение уровня дипотношений

Евросоюз расстроен тем, что Администрация в Белом доме рассматривает ЕС не как государство-нацию, как это было при Бараке Обаме, а не более чем международную организацию. Что стоит за таким отношением Дональда Трампа, и почему европейцы не отвечают на очередной выпад Вашингтона?

Автор:

Гасанов Камран

Европейский союз раздосадован понижением уровня дипломатических отношений с Соединёнными Штатами. «В настоящее время мы обсуждаем с администрацией США возможные последствия для делегации ЕС в Вашингтоне», - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Мая Кочиджанчич.

Всего лишь международная организация

Недовольство Евросоюза вызвано тем, что Белый дом больше не приравнивает Евросоюз к государству-нации, как это было при бывшем американском президенте Бараке Обаме. Для Трампа Европейский союз – всего лишь международная организация, такая же, как и Африканский союз. Как Вашингтон теперь относится к Брюсселю, стало ясно на похоронах Джорджа Буша-старшего 5 декабря прошлого года. В списке гостей посол Евросоюза Дэвид О’Салливан стоял не в алфавитном порядке, как послы обычных стран, а в самом конце. Любопытно, что о понижении статуса ЕС Белый дом официально не объявлял.

Однако подспудно Трамп дает понять, что не уважает Евросоюз. Позицию Вашингтона ранее озвучил посол США при ЕС Гордон Сондланд. Он назвал Еврокомиссию архаичной и устаревшей структурой, которая «оторвана от реальности» и занимается регулированием того, что не нужно.