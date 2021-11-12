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ЕС не видит гуманитарную катастрофу на польской границе

12 ноября 2021, 10:25  •  31 • В мире
Курды напомнили Дуде о спасении поляков Ираном в 1942 году
На белорусско-польской границе продолжается противостояние мигрантов из стран ближнего Востока и польских военных, которые не позволяют беженцам попасть на территорию Евросоюза, что противоречит международному законодательству.
В МИД Белоруссии говорят о действительно напряжённой ситуации на границе, с такой ситуацией страна сталкивается впервые. В то же время во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Минск всегда готов к диалогу по всем проблемным вопросам и призвали прекратить дискриминацию беженцев.
«Все, кто находится на границе, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра. Нарушения прав человека и основополагающих международных документов не поддаются сомнению»,
– уверен министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Причём всё это происходит на глазах Евросоюза, который всегда отмечает любые нарушения прав человека, а в этом случае старательно не замечает грудных детей, ночующих под открытым небом когда температура по ночам опускается ниже нуля градусов, отметил министр.
Он напомнил как совсем недавно, в сентябре, президент США Джо Байден обещал не бросить «ближайших союзников Запада в Сирии», как Вашингтон сделал это в Афганистане. Большинство же мигрантов, просящих убежища в Евросоюзе – курды, так называемые союзники Запада.
Однако в ЕС не слышат, там заняты подготовкой очередного пакета санкций в отношении Белоруссии – за то, что беженцы разорённых Западом стран просят у этого самого Запада помощи.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «очень быстро расширить санкции», буквально на следующей неделе, а послы ЕС уже утвердили все критерии для пятого пакета европейских санкций в отношении Минска.
Между тем мигранты, которых польские военные встретили танками на границе, напомнили, как в 1942 году Тегеран не закрыл свои границы для польских беженцев, хотя мог бы поступить так, как сегодня поступают внуки и правнуки тех 120 тысяч польских беженцев, которых приютил Тегеран.
Один из мигрантов обратился к польскому президенту Анджею Дуде и показал фотографию 1942 года – как доказательство того, что Иран впустил польских беженцев, когда они пришли к иранским границам.
Действительно, в конце 1941 года советское правительство и польское правительство в изгнании подписали соглашение, согласно которому поляки, находившиеся на территории Советского Союза, могли покинуть страну через южные границы. В марте 1942 года 120 тысяч поляков, среди которых было около 40 тысяч женщин и детей, пересекли границу Ирана, который согласился их приютить.
И сегодня курды не понимают – неужели у тех 120 тысяч поляков не осталось детей и внуков, которые бы это помнили…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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