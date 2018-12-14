ЕС не стал наказывать Россию санкциями за Керченский пролив

Евросоюз по итогам саммита не стал вводить новые санкции против России - теперь уже за инцидент с украинскими кораблями в Черном море. На чем так настаивала Украина и некоторые страны Восточной Европы.

- Европейский Совет выражает крайнюю озабоченность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушением России международного права, - говорится в принятом документе, который повторяет требования освободить устроивших провокацию украинских моряков.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины намеренно нарушили госграницу России, не реагировали на требования российских пограничников и были задержаны. Сейчас экипажи судов (24 человека) находятся в СИЗО «Матросская тишина» и «Лефортово».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

«Брюссель пытается изображать суверенность»

- Евросоюз не стал вводить новые санкции, но и не отменил прежние. Он пытается изображать суверенность. С одной стороны, Брюссель не доверяет Порошенко, который идет на конфликт с Россией и пытается втянуть в него и ЕС. С другой, продолжает оказывать услуги США по Минским договоренностям, которые почему-то не выполняются. Санкции за их невыполнение тогда уж следовало бы накладывать на Германию и Францию.