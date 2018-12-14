Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Фактор усталости от Украины»: чем вызвано решение ЕС не вводить санкции против ...
"На Украине "вышиванку" вытесняет форма СС "Галичина", ...
Глава Крыма заявил об угрозе диверсий со стороны Киева
В Совфеде оценили заявление депутата Рады об обмане Украины со стороны ЕС
Главная / В России

ЕС не стал наказывать Россию санкциями за Керченский пролив

14 декабря 2018, 18:09  •  100 • В России

Евросоюз по итогам саммита не стал вводить новые санкции против России - теперь уже за инцидент с украинскими кораблями в Черном море. На чем так настаивала Украина и некоторые страны Восточной Европы.

- Европейский Совет выражает крайнюю озабоченность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушением России международного права, - говорится в принятом документе, который повторяет требования освободить устроивших провокацию украинских моряков.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины намеренно нарушили госграницу России, не реагировали на требования российских пограничников и были задержаны. Сейчас экипажи судов (24 человека) находятся в СИЗО «Матросская тишина» и «Лефортово».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

«Брюссель пытается изображать суверенность»

- Евросоюз не стал вводить новые санкции, но и не отменил прежние. Он пытается изображать суверенность. С одной стороны, Брюссель не доверяет Порошенко, который идет на конфликт с Россией и пытается втянуть в него и ЕС. С другой, продолжает оказывать услуги США по Минским договоренностям, которые почему-то не выполняются. Санкции за их невыполнение тогда уж следовало бы накладывать на Германию и Францию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

100
Источник
Похожие новости
14 декабря 2018, 18:09
Украина «в положении»: Орден за Томос и штраф за русский язык
13 декабря 2018, 19:24
Путин в Ярославле прочитал детям «Интернационал»
14 декабря 2018, 00:09
«Хочу, чтобы у неё было всё»: в Челябинске отец-одиночка борется за право воспитывать дочь

14 декабря 2018, 18:09
ЕС не стал наказывать Россию санкциями за Керченский пролив
14 декабря 2018, 00:09
Ведётся съёмка: как видеофиксация может изменить процедуру техосмотра
14 декабря 2018, 18:09
США в панике от наших Ту-160 в Венесуэле: русские «белые лебеди» прилетели
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
12 декабря 2018, 12:39
ЕС «объяснил», почему в керченской провокации «виновна» Россия
13 декабря 2018, 19:24
Не договорились: Россия и Белоруссия не подписали соглашение о взаимном признании виз
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротченко
14 декабря 2018, 01:54
Незалежная в положении: Харьков - город тихих сепаратистов
10 декабря 2018, 21:39
"Тела выгрузили, БТР уехал": В донецких СМИ сообщили о подготовке провокации ВСУ "с мертвечиной"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.