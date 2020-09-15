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ЕС не признал Лукашенко президентом Украины: В МИД Белоруссии оценили иронию

15 сентября 2020, 22:25  •  145 • Политика
ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Украины. В МИД Белоруссии оценили оговорку главы евродипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Оговорка Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье Брюсселем", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента во вторник, оговорился и назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины". Оговорку прокомментировали в МИД Белоруссии.
Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины, - заявил Жозеп Боррель.
После этого он тут же спохватился и заявил, что, конечно же, имел в виду Белоруссию. Также политик в очередной раз осудил задержания "мирных" протестующих.
Оговорка Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье Брюсселем", - прокомментировал произошедшее МИД Белоруссии.
Напомним, что протесты в столице Белоруссии начались 9 августа после подведения итогов голосования. Народные волнения были организованы польским Telegram-каналом NEXTA, который вбрасывал фейки и публиковал инструкции по проведению майдана.
Также протесты были поддержаны Польшей и странами Прибалтики. Эти же страны отказались признавать Александра Лукашенко легитимным главой страны и вместо этого объявили новым руководителем Белоруссии его соперницу на выборах Светлану Тихановскую.

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