ЕС не признал Лукашенко президентом Украины: В МИД Белоруссии оценили иронию

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента во вторник, оговорился и назвал Александра Лукашенко "нелегитимным президентом Украины". Оговорку прокомментировали в МИД Белоруссии.

Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины, - заявил Жозеп Боррель.

После этого он тут же спохватился и заявил, что, конечно же, имел в виду Белоруссию. Также политик в очередной раз осудил задержания "мирных" протестующих.

Оговорка Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье Брюсселем", - прокомментировал произошедшее МИД Белоруссии.

Напомним, что протесты в столице Белоруссии начались 9 августа после подведения итогов голосования. Народные волнения были организованы польским Telegram-каналом NEXTA, который вбрасывал фейки и публиковал инструкции по проведению майдана.

Также протесты были поддержаны Польшей и странами Прибалтики. Эти же страны отказались признавать Александра Лукашенко легитимным главой страны и вместо этого объявили новым руководителем Белоруссии его соперницу на выборах Светлану Тихановскую.