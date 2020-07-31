ЕС не нужна ослабленная Россия: Вокруг "Северного потока - 2" формируется антиамериканский альянс

Вопрос о существовании газопровода "Северный поток - 2" является ещё и вопросом о суверенитете Германии и ФРГ. Об этом телеканалу "360" заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Ранее несколько членов немецкой партии СвДП обратились к американским сенаторам Теду Крузу и Джинн Шейхин, выразив протест в связи с подготовкой к введению новых санкций против газопровода, которые одобрил Конгресс США.

Как отметил Гердт, если страны Европы не в состоянии отстоять свои интересы, то стоит поднять вопрос о целесообразности существования ЕС. При этом приходится отбивать атаки от заокеанских "друзей", которым плевать на европейскую экономику.

"Северный поток - 2" является проектом, который не только всем выгоден, но превосходит альтернативные инициативы с экологической точки зрения. Дело в том, что Германия отказывается от атомных станций и закрывает угольные станции.

Вашингтон не скрывает своей цели - ослабить Россию. Вот только кому нужна ослабленная Россия?

"Зачем нам сосед, с которым мы не можем торговать и развивать экономические отношения? Вдумайтесь в этот постулат - ослабить Россию. Это же значит вогнать в нищету народ. До такого цинизма опустилась либеральная политика", - подчеркнул политик.

Как заявил в интервью ИА "Экономика сегодня" Сергей Фёдоров, поведение американцев приобрело политический характер и не имеет ничего общего с экономикой. "Северный поток - 2" должен стать дополнительным маршрутом поставок газа, что как раз повысит энергобезопасность региона, а Германия станет крупным газовым хабом.

Противодействуют давлению со стороны Штатов президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также Италия, Австрия, Испания и ряд других стран. Это крепкий альянс в поддержку трубопровода, а американцам помощь оказывают Польша и Прибалтика.

В итоге "Северный поток - 2" будет достроен принципиально.

"Потому что так унизиться перед американцами будет из ряда вон выходящим событием для стран с глубокой историей и национальной гордостью. Если сейчас, на завершающей стадии, европейцы заморозят проект, то просто потеряют политическое лицо и продемонстрируют полную несамостоятельность собственной политики", - уверен эксперт.

Как заявил РИА ФАН член Совета Федерации Константин Косачёв, решение США о санкциях противоречит не только международному праву, но и обязательствам Вашингтона перед партнёрами. Американцы преследуют собственные коммерческие интересы, которые заключаются в устранении конкурента на рынке в лице России.

Сейчас стоит следить за реакцией стран Европы.