Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревен...
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "сп...
Главная / Политика

ЕС не нужна ослабленная Россия: Вокруг "Северного потока - 2" формируется антиамериканский альянс

31 июля 2020, 13:05  •  111 • Политика
Как считают эксперты, вокруг "Северного потока - 2" формируется антиамериканский альянс. Дело в том, что Европе не нужно превращение России в "ослабленного соседа", с которым нельзя торговать.
Вопрос о существовании газопровода "Северный поток - 2" является ещё и вопросом о суверенитете Германии и ФРГ. Об этом телеканалу "360" заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Ранее несколько членов немецкой партии СвДП обратились к американским сенаторам Теду Крузу и Джинн Шейхин, выразив протест в связи с подготовкой к введению новых санкций против газопровода, которые одобрил Конгресс США.
Как отметил Гердт, если страны Европы не в состоянии отстоять свои интересы, то стоит поднять вопрос о целесообразности существования ЕС. При этом приходится отбивать атаки от заокеанских "друзей", которым плевать на европейскую экономику.
"Северный поток - 2" является проектом, который не только всем выгоден, но превосходит альтернативные инициативы с экологической точки зрения. Дело в том, что Германия отказывается от атомных станций и закрывает угольные станции.
Вашингтон не скрывает своей цели - ослабить Россию. Вот только кому нужна ослабленная Россия?
"Зачем нам сосед, с которым мы не можем торговать и развивать экономические отношения? Вдумайтесь в этот постулат - ослабить Россию. Это же значит вогнать в нищету народ. До такого цинизма опустилась либеральная политика", - подчеркнул политик.
Как заявил в интервью ИА "Экономика сегодня" Сергей Фёдоров, поведение американцев приобрело политический характер и не имеет ничего общего с экономикой. "Северный поток - 2" должен стать дополнительным маршрутом поставок газа, что как раз повысит энергобезопасность региона, а Германия станет крупным газовым хабом.
Противодействуют давлению со стороны Штатов президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также Италия, Австрия, Испания и ряд других стран. Это крепкий альянс в поддержку трубопровода, а американцам помощь оказывают Польша и Прибалтика.
В итоге "Северный поток - 2" будет достроен принципиально.
"Потому что так унизиться перед американцами будет из ряда вон выходящим событием для стран с глубокой историей и национальной гордостью. Если сейчас, на завершающей стадии, европейцы заморозят проект, то просто потеряют политическое лицо и продемонстрируют полную несамостоятельность собственной политики", - уверен эксперт.
Как заявил РИА ФАН член Совета Федерации Константин Косачёв, решение США о санкциях противоречит не только международному праву, но и обязательствам Вашингтона перед партнёрами. Американцы преследуют собственные коммерческие интересы, которые заключаются в устранении конкурента на рынке в лице России.
Сейчас стоит следить за реакцией стран Европы.
"Если же они проявят характер и настоят, что их интересы в этих проектах не должны быть сферой воздействия американских санкций, тогда, я надеюсь, мир всё-таки устоит и не поддастся одностороннему американскому давлению", - поведал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектакле"
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилась внезапная версия
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности минских "диверсантов"
31 июля 2020, 08:05
Российскому газу грозят тяжёлые времена? Эксперт по энергетике назвал топливо будущего
31 июля 2020, 10:05
Безпалько: Лукашенко показал Западу мощную пощечину Москве от Минска
31 июля 2020, 00:05
"Основная цель Путина - поиск нового президента России": Закулисная борьба идёт уже сейчас
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектак...
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилас...
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности...
31 июля 2020, 01:30
Как в Белоруссии прошел многотысячный митинг оппонентов Лукашенко
31 июля 2020, 00:05
Запасаемся попкорном: Грядёт схватка бандеровцев и польских лайт-фашистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2020, 12:05
Ненужные трубы, или Закат страны-газоколонки
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
29 июля 2020, 01:05
Генеральный прокурор "взорвал" США: "Российское вмешательство - фальшивка"
28 июля 2020, 00:05
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Дегтярёва
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
25 июля 2020, 07:30
Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду»
28 июля 2020, 23:05
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревенской байке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.