ЕС не хочет усугублять напряжённость с Россией. По крайней мере пока - Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не хочет усугублять напряжённость с Россией. Впрочем, лишь на этом этапе. Он также обозначил, когда ситуация может измениться.

Дипломатические скандалы с Чехией и Болгарией привели к обострению отношений ЕС и России. Однако эскалация напряжённости не в интересах Евросоюза. Об этом заявил Боррель на пресс-конференции после заседания глав МИД всех 27 стран ЕС.

"Все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряжённости с Россией", - произнёс глава европейской дипломатии.

Он добавил, что участники заседания выразили "сильную поддержку" Болгарии и Чехии.

Как будет развиваться ситуация дальше, станет понятно после 25 мая. На эту дату назначен саммит ЕС, главной темой которого станут отношения с Россией. Боррель не исключил, что лидеры Евросоюза обратятся к нему после встречи и попросят совместно с Еврокомиссией проанализировать отношения с Россией.

По словам Борреля, на данный момент ЕС не намерен массово высылать из своих стран русских дипломатов.

Напомним, в середине апреля Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складах в деревне Врбетице, которая расположена в восточной части страны. ЧП произошло ещё в 2014 году. Тогда погибли два человека. После этого чешские власти выслали из страны 18 русских дипломатов, заявив, что те являются сотрудниками спецслужб России.

В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. МИД России заявил о протесте, определив обоснование Чехии как "голословные и надуманные предлоги".