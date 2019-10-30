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ЕС не должен отступать перед лицом Путина: Шведский журналист напомнил об "историческом враге" Европы

30 октября 2019, 02:09  •  92 • В мире
Страны Евросоюза должны и дальше держаться вместе, чтобы суметь противостоять "возвышению Путина" и такому серьезному "историческому врагу", как Россия. Нельзя отступать, надо продолжать давить на Москву санкциями, утверждает шведский журналист.
Европа "с ужасом и гневом" отреагировала на "дезертирство" США из Сирии, где американцы бросили своих давних союзников-курдов. В этих драматических событиях главными победителями стали Путин и "исторический враг" Россия.
Теперь благодаря действиям Трампа никто не помешает возвышению политики Путина на Ближнем Востоке, эта победа сделала его еще сильнее, с тревогой пишет шведский журналист в своем материале для издания Dagens Nyheter.
У Европы никто не спросил, стоит ли выводить войска из Сирии, для многих европейских лидеров эта новость, "вызвавшая гнев", стала большой неожиданностью. А никакого "плана Б" на такой случай у европейцев не нашлось.
"Агрессивная риторика Путина и постоянные провокационные акты России были проблемой еще до Крыма и Донбасса", - утверждает журналист.
Введенные против России санкции, хоть и ухудшили экономическую ситуацию в стране, особой роли не сыграли. И вот теперь "Путин празднует победу в Сирии".
Хотя Евросоюз вроде бы и борется с Россией, однако "российский вопрос уже раздирает европейское сообщество изнутри", утверждает автор. Ведь многие страны настроены на экономическое сотрудничество с Москвой. Франция пытается "устроить оттепель" в отношениях, Италия, Венгрия, Греция и Германия тоже хотят хороших отношений с Россией. Только Польша, Нидерланды и Прибалтика "твердо стоят на своих позициях", выступая против каких-либо связей с Москвой.
"Действия России в новом веке поставили под удар либеральные ценности", - заявляет автор материала, а "исправляться или идти на уступки" Москва и не собирается. Поэтому странам Евросоюза ни в коем случае нельзя ослаблять давление и санкции.
В то же время европейским странам надо "побыстрее вооружаться", не надеясь на "непредсказуемые США", чтобы противостоять "исторической опасности" со стороны Москвы, завершает материал автор.

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