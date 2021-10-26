ЕС не даст денег странам Балтии на строительство «стены»

В очередь за деньгами для строительства заборов на границах уже выстроились 12 стран ЕС

Сразу три страны ЕС – Литва, Латвия и Польша – планируют отгородиться от Белоруссии «железным занавесом», установив «стены» на белорусских границах. Конечно, на строительство полноценной «стены» требуется и солидное финансовое вложение, поэтому пока ограничились колючей проволокой, ожидая, что в Брюсселе согласятся профинансировать этот проект по «укреплению внешних границ Евросоюза».

Идея не новая: ещё литовское правительство Сквернялиса в 2017 году пыталось выпросить денег на строительство 130-километрового забора на границе с Калининградской областью Российской Федерации, но уже тогда в Брюсселе дали понять, что не собираются финансировать подобные проекты.

Новое правительство Ингриды Шимоните решило попытку повторить, тем более что как раз увеличился и поток нелегальных мигрантов, желающих попасть на территорию Евросоюза. Вначале шла речь о 15 миллионах евро, необходимых для возведения «Великой литовской страны», в июле эта сумма увеличилась до 42 миллионов евро, а в августе премьер-министр Литвы представила новую смету – на 150 миллионов евро. Понятно, что таких денег в бюджете нищей Литвы нет, поэтому дайте денег.

А парламент Польши даже утвердил план по строительству стены на границе с Беларусью стоимостью в 350 миллионов евро.

Латышские планы скромнее, там хотят построить всего 37 километров «стены», причём заграждение планируется возводить лишь на некоторых участках границах, то есть обойти препятствие для особо желающих попасть в страну не составит труда. У Латвии, кстати, уже есть опыт, правда, не столько строительства подобной «стены», сколько «освоения» выделенных средств: четыре года назад средства на строительство пограничного заграждения оказались разворованы, а само строительство не началось.

Существуют подобные планы и в Эстонии: там есть проект «умного забора» на границе с Россией, который также не осуществим без европейского финансирования, ведь на его возведение требуется 300 миллионов евро.

«Я чётко дала понять, что у Европейской комиссии уже давно есть общее понимание с Европарламентом касательно того, что деньги на ограждение колючей проволокой или строительство стены не будут выделяться»,

– объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после консультаций с лидерами стран-членов Евросоюза, подчеркнув, что они не считают целесообразным тратить миллионы евро на строительство заборов, даже если они будут построены на границе.

А представитель Евросоюза по внутренним делам Адальберт Янц посоветовал всем, кто желает строить приграничные заборы, «обращаться к властям стран Балтии».

Между тем в очередь за европейскими деньгами для строительства заборов на своих границах уже выстроились Австрия, Болгария, Дания, Греция, Венгрия, Словакия, Кипр и Чехия – все они вместе с Польшей и странами Балтии подписали предложение о внесении дополнения в Шенгенский кодекс о легализации возведения заборов на границах Евросоюза. Если дополнение будет принято, то и строительство заборов профинансируют из европейских фондов. Поэтому очередной отказ Брюсселя Литву, например, нисколько не смущает.

«Думаю, что нам следует работать в этом направлении. Мы должны показать, аргументировать, почему это важно. Несмотря на отказ»,

– объявила в понедельник, 25 октября, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.