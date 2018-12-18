ЕС намерен укрепить «устойчивость» стран Восточного партнёрства к киберугрозам

Евросоюз планирует выделить €3,2 млн на укрепление устойчивости к киберугрозам стран Восточного партнёрства. Об этом говорится в новом тендере Еврокомиссии.

«Эта программа будет способствовать укреплению устойчивости к киберугрозам и уголовно-правовых мер в странах Восточного партнёрства и сфокусируется на мерах по развитию технических механизмов и механизмов сотрудничества для повышения кибербезопасности и готовности к кибератакам — таких, как усиление институционального управления и правого режима, развитие ключевой информационной инфраструктуры и повышение потенциала в области управления инцидентами», — отмечается в тендере Еврокомиссии.

Так, в рамках программы ЕС будет повышать «готовность к кибератакам» в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии, а также на Украине.

Ранее Палата представителей США приняла законопроект, допускающий введение санкций за кибератаки.

В сентябре также стало известно, что Великобритания намерена создать специальное подразделение для противодействия кибератакам на фоне растущей «российской угрозы».