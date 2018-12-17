ЕС намерен направить на Украину миссию по оценке потребностей помощи

Европейский союз в 2019 году намерен направить на Украину миссию по оценке потребностей помощи регионам. Об этом сообщили в Совете Евросоюза по итогам заседания комиссии ЕС — Украина по вопросам ассоциации.

«Европейский союз будет и впредь внимательно следить за развитием ситуации (в районе Керченского пролива и Азовского моря. — RT) и преисполнен решимости действовать надлежащим образом в тесной координации со своими международными партнёрами. Совет ассоциации обсудил возможности оказания адресной поддержки Азовскому региону со стороны ЕС», — приводит сообщение совета РИА Новости.

Там отметили, что ЕС готов принять меры по укреплению своей поддержки в интересах пострадавших районов Украины, а в этом контексте «ЕС планирует направить миссию по оценке на Украину в начале 2019 года».

Ранее сообщалось, что ЕС выделит Украине €37 млн на реализацию соглашения об ассоциации.