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ЕС наложил штраф на Польшу – Варшава не готова платить

29 октября 2021, 09:45  •  125 • В мире
«Ответом со стороны Польши должен стать бойкот Европейского союза»
Европейский суд вынес решение, согласно которому Варшава обязана ежедневно выплачивать штраф в размере одного миллиона евро до тех пор, пока польское законодательство не будет соответствовать европейским нормам, в частности Брюссель настаивает на ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Таким образом, конфликт между Польшей и Евросоюзом, который продолжается уже не первый год, вступил в новую фазу.
Ранее Европейский суд также постановил своим решением обязать Польшу ежедневно выплачивать полумиллионный штраф за отказ закрывать угольную шахту на границе с Чехией. Однако в Варшаве уже заявили, что не собираются выполнять ни предыдущее решение суда, ни новое.
«Европейский союз был построен на том принципе, что государства-члены следуют единому своду правил, даже если за ними остаётся последнее слово в некоторых областях политики. Осложняет ситуацию друг Польши в ЕС – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает все решения Варшавы и выступает против каких-либо санкций в отношении Польши»,
– говорится в статье, опубликованной на сайте американского телеканала CNBC.
А польская общенациональная газета Dziennik Gazeta Prawna цитирует польского депутата Януша Ковальского, который призывает объявить бойкот решению Европейского суда о ежедневных штрафах в размере одного миллиона евро.
«Гибридная война между Евросоюзом и Польшей продолжается. Официальным ответом со стороны Польши на шантаж Европейской комиссии должен стать бойкот Европейского союза и блокирование всех дальнейших решений ЕС до тех пор, пока Брюссель и Люксембург не станут вновь соблюдать верховенство закона»,
– написал на своей странице в социальной сети Twitter Ковальский.
Вице-спикер польского сейма Рышард Терлецкий призвал всех поляков успокоиться, убрать эмоции и не паниковать, поскольку Варшава пока ещё не заплатила ни одного евро штрафа и вполне возможно, что Европа вскоре откажется от подобных идей, сообщает польский интернет-портал Onet.pl, собравший комментарии польских политиков.
По мнению же заместителя главы Минюста Польши Себастиана Калета, Европейский суд полностью проигнорировал польскую конституцию, к тому же он злоупотребляет введением штрафных мер и наказаний и действует вне рамок своих компетенций.
«Решение суда ЕС о наложении на Польшу штрафа служит, к сожалению, очередным доказательством того, что европейские институты предпочитают не вести диалог, а оказывать давление. Это вредит взаимному доверию. Польша имеет право самостоятельно формировать свою правовую систему»,
– цитирует Onet заявление евродепутата от партии «Право и справедливость» и экс-премьера Беату Шидло.
Ну а европейское интернет-издание Euronews напоминает, что Варшава может и не платить каждый день штрафы, однако сумма штрафа будет автоматически вычитаться из финансирования, которое Польша получает из европейских фондов, в том числе и из Фонда восстановления после пандемии.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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