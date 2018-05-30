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ЕС надеется на прозрачное расследование убийства в Киеве журналиста Бабченко

30 мая 2018, 16:24  •  39 • Украина
ЕС надеется на прозрачное расследование убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.
 
© Gleb Garanich Reuters
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление представителя ЕС.

«Лучший способ почтить память Бабченко и его работы, а также решительно противодействовать любым попыткам нарушить наши общие основополагающие права — это провести быстрое и прозрачное расследование для привлечения виновных в этом преступлении к ответственности», — говорится в заявлении.

Российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве 29 мая в подъезде своего дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что Украина в последнее время становится опасным местом для работы журналистов.

Евродепутат Андрей Мамыкин заявил, что работать журналистом на Украине сейчас физически опасно.

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