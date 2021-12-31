ЕС начнёт спецоперацию по блокаде Приднестровья сразу после Нового года - WarGonzo

Украина и Молдавия готовятся запустить специальную программу по экономической блокаде Приднестровья сразу после Нового года.

Операция будет осуществляться за счёт Евросоюза (ЕС). Согласно этой операции Молдавия будет контролировать весь импорт, который ввозится в Приднестровье.

В республику нельзя будет ввозить большую часть лекарств российского и белорусского производства,

- указано в сообщении Wargonzo.

Ограничения, которые планируют ввести по отношению к Приднестровью, коснутся товаров первой необходимости. Такие действия открыто угрожают здоровью и жизням тысяч людей.