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ЕС начнёт спецоперацию по блокаде Приднестровья сразу после Нового года - WarGonzo

31 декабря 2021, 18:10  •  64 • Политика
Украина и Молдавия готовятся запустить специальную программу по экономической блокаде Приднестровья сразу после Нового года.
Операция будет осуществляться за счёт Евросоюза (ЕС). Согласно этой операции Молдавия будет контролировать весь импорт, который ввозится в Приднестровье.
В республику нельзя будет ввозить большую часть лекарств российского и белорусского производства,
- указано в сообщении Wargonzo.
Ограничения, которые планируют ввести по отношению к Приднестровью, коснутся товаров первой необходимости. Такие действия открыто угрожают здоровью и жизням тысяч людей.

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