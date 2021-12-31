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ЕС начнёт спецоперацию по блокаде Приднестровья сразу после Нового года - WarGonzo
31 декабря 2021, 18:10 • 64 • Политика
Украина и Молдавия готовятся запустить специальную программу по экономической блокаде Приднестровья сразу после Нового года.
Операция будет осуществляться за счёт Евросоюза (ЕС). Согласно этой операции Молдавия будет контролировать весь импорт, который ввозится в Приднестровье.
- указано в сообщении Wargonzo.
Ограничения, которые планируют ввести по отношению к Приднестровью, коснутся товаров первой необходимости. Такие действия открыто угрожают здоровью и жизням тысяч людей.
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