ЕС начал выдавливать российских физических и юридических лиц из европейского финансового пространства

Всё идет к тому, что благодаря санкциям Запада рубль окажется самой востребованной валютой в России

В рамках антироссийской санкционной политики Евросоюз начал выдавливать физических и юридических лиц России из европейского финансового пространства. В первую очередь речь идет о введении значительных ограничений на обслуживание таких лиц банками ЕС. Главная новация – запрет европейским банкам принимать от любых российских граждан и компаний депозиты на сумму свыше 100 тысяч евро в расчёте на одну кредитную организацию.

Правда, есть некоторые исключения. Так, ограничения не касаются россиян, имеющих гражданство страны-члена ЕС и лиц, имеющих вид на жительство. Также европейские банки могут принять депозит свыше 100 тысяч евро, если деятельность физического лица или организации способствует «демократии, правам человека или верховенству закона» в России (проще говоря, деньги могут приниматься для подрывной работы против России). Европейские банки должны не позднее 27 мая 2022 года предоставить регуляторам список всех депозитов свыше 100 тысяч евро, принадлежащих российским гражданам и российским юрлицам. Список должен обновляться каждые 12 месяцев.

По данным Банка России, на конец третьего квартала 2021 года долговые требования российского сектора нефинансовых предприятий и домашних хозяйств (в том числе по депозитам) к нерезидентам, номинированные в евро, составляли эквивалент 58 млрд. долл. По данным Банка международных расчетов, на ту же дату обязательства контрагентов в основных странах ЕС перед российскими резидентами по кредитам и депозитам составляли сумму, эквивалентную 48,5 млрд. долл. (больше всего во Франции – 24 млрд., в Бельгии – 13 млрд. долл.). В Великобритании обязательства перед российскими резидентами составляли 14,6 млрд. долл.

Для россиянина, у которого, скажем, в «Дойче банк» лежал депозит на кругленькую сумму в 10 миллионов евро, данная директива создает большую головную боль. Но она не смертельна. Просто придется потратить неделю-другую для того, чтобы указанную сумму рассовать по 100 кредитным организациям Европейского союза. Только в Германии в государственном секторе насчитывается 431 сберегательный банк, 10 земельных банков и другие кредитно-депозитные институты. Частные банки представлены 4 транснациональными банками, 42 инвестиционными банками, 176 региональными и другими банками.

А, может быть, деньги из банка можно будет увести на финансовый рынок? Нет. Брюссель запретил европейским банкам продавать и покупать в интересах российских клиентов финансовые инструменты, номинированные в евро. Более того, таким клиентам предлагается распрощаться с ценными бумагами, которые они хранят в Европе. Европейским депозитариям запрещено оказывать любые услуги российским гражданам и организациям по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля 2022 года.

Ряд других решений Брюсселя делают дальнейшее пребывание физических лиц и компаний российского происхождения в пространстве ЕС затруднительным или даже невозможным. Состоятельные россияне, полюбившие французскую и итальянскую Ривьеру, а также острова Туманного Альбиона, находятся сегодня в состоянии стресса. Сумеют ли они вывести деньги за пределы ЕС, в том числе в Россию, до сих пор не ясно.

Данное ограничение по банковским депозитам Брюссель ввел, копируя действия Лондона. Там несколькими днями ранее было объявлено о запрете россиянам держать депозиты в британских банках на сумму, превышающую 50 тысяч фунтов стерлингов (около 66,7 тыс. долларов). Детали британской директивы пока не опубликованы.

А еще одна санкционная мера Брюсселя вызывает недоумение. 1 марта была обнародована очередная директива ЕС по санкциям, в которой говорится: «Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России». Запрет вступает в силу с 12 марта. Имеются некоторые исключения из запрета. Например, если российское физическое лицо находится на территории ЕС, то оно имеет доступ к евро. Наличные евро могут по разным каналам поступать в диппредставительства, консульства или международные организации в России, которые обладают иммунитетом в соответствии с международным правом.

На начало 2022 года в российских банках граждане имели валютные депозиты на сумму, эквивалентную 6,9 трлн руб. Большая часть их приходилась на доллары, на втором месте были депозиты, номинированные в евро. По тем экспертным оценкам, которые я встречал, доля евро составляет примерно четверть, или около 20 млрд. евро.

Когда начались первые санкции, у граждан России возникли сомнения относительно сохранности их банковских депозитов, особенно валютных. В конце февраля резко вырос объем заявок клиентов российских банков на снятие наличных с валютных счетов. Впрочем, Банк России и коммерческие банки страны ожидали подобного развития событий. Заблаговременно были увеличены объемы ввоза наличных банкнот – долларовых, евро и других резервных валют. По данным ЦБ, в 2021 году российские банки ввезли наличных долларов на сумму 16,2 млрд. долл. и наличных евро на сумму 8,1 млрд. евро.

Каковы общие запасы иностранной валюты в кеше у Центробанка и российских кредитных организаций, сказать трудно. Последние данные – на 1 декабря 2018 года. На тот момент эти запасы составили в эквиваленте 44 млрд. долл. После этого ЦБ перестал публиковать такие данные, агрегировав их в более широком показателе «иностранная валюта и депозиты». На 1 декабря 2021 года этот показатель составил 230 млрд. долл.

Согласно заявлениям чиновников ЦБ РФ, к началу года была достигнута весьма высокая (по любым стандартам) степень покрытия инвалютных банковских депозитов наличными денежными знаками. Конечно, полного (100-процентного) покрытия нигде и никогда не бывало.

Видимо, Брюссель решил, что, введя запреты на поставки наличных банкнот евро, он сумеет спровоцировать кризис в России – сначала финансово-банковский, а затем социально-политический. Однако директива ЕС, судя по всему, превращается в пшик. Ведь при необходимости российские банки легко могут обойти запрет ЕС, закупив необходимое количество наличных евро в других странах. Например, у банков ближнего зарубежья, а также Турции, Китая, Индии, Бразилии, Ирана, ОАЭ, Азербайджана, Мексики и ещё ряда стран, не пожелавших участвовать в санкционной войне против России.

Я подчёркиваю: при необходимости. А особой необходимости, судя по всему, нет. Во-первых, потому что наличные евро были нужны для туризма и иных поездок в Европу. Сегодня это уж не актуально по причине санкций, введённых и вводимых Брюсселем. А в ту же самую Турцию вместо наличных евро можно взять наличные доллары или даже наличные рубли (там их с удовольствием принимают). Во-вторых, потому что некоторое возбуждение публики, которое возникло около банкоматов и касс российских банков в конце февраля, сегодня уже почти закончилось. После повышения ключевой ставки Банка России до 20 процентов коммерческие банки подняли процентные ставки по депозитам. По рублям – немного выше 20%. По долларам – до примерно 4-6%, по евро – до 3-4%.

В силу чрезмерной санкционной ревности Брюсселя интерес к депозитам в евро в российских банках может вообще упасть почти до нуля. Отмечу, что подобных запретов на поставки и продажи наличной валюты физическим и юридическим лицам государств, находящихся под санкциями, история не знает. Ни США, ни Великобритания, ни Япония даже не помышляют о том, что оградить россиян от доллара, фунта стерлингов и иены. На протяжении всей послевоенной истории на мировом рынке шла негласная конкуренция между ключевыми валютами, и главным средством такой конкуренции было стимулирование спроса на валюты со стороны участников денежных рынков. Директиву ЕС от 1 марта один из комментаторов назвал «сильнейшим репутационным пинком по евро». А вдруг завтра Брюссель отчебучит подобную санкцию в отношении других стран? Вашингтон с удовлетворением потирает руки: директива ЕС от 1 марта приведёт к тому, что не только в России, но и в других странах граждане из евро будут перекладываться в доллар.