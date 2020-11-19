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ЕС на грани распада: Польша предупредила союзников о последствиях шантажа

19 ноября 2020, 15:30  •  210 • Политика
Фото: Rupert Oberhäuser/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Варшава встала на страже интересов всех европейцев
Все члены Евросоюза должны быть равноправными партнерами, проекты одних стран ЕС не должны реализовываться за счет интересов других. Такие попытки ведут к распаду европейского объединения, заявил глава администрации премьер-министра Польши Михал Дворчик в четверг, 19 ноября.
Отказываясь соглашаться на невыгодные условия, Варшава борется за существование Евросоюза, подчеркнул Дворчик, поясняя непримиримую позицию Польши по бюджету ЕС.
"ЕС – это не группа шантажа, – заявил он в эфире "Польского радио". – Некоторые страны хотят сегодня это изменить и навязать свою волю, что может привести к распаду ЕС".
Несколько дней назад Варшава и Будапешт наложили вето на проект бюджета ЕС на 2021-2027 г.г. Как пояснил польский премьер Матеуш Моравецкий, их не устраивает механизм распределения средств, основанный на "принципе соблюдения норм правового государства", передает "БелТА". По словам Моравецкого, такой субъективный подход открывает возможности для дискриминации, что недопустимо в ЕС.
Ранее экс-президент Польши Лех Валенса раскрыл, кто получает выгоду от ссор Москвы и Варшавы.

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