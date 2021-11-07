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ЕС лишит Польшу денег за невыполнение требований суда

07 ноября 2021, 16:40  •  60 • Политика
Фото: Carofei/Fotogramma/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Конфликт набирает обороты
Польша будет и дальше платить по миллиону евро в день, если продолжит игнорировать требование Европейского суда по роспуску Дисциплинарной палаты, заявил еврокомиссар Дидье Рейндерс. Кроме того, Евросоюз лишит страну денег из фонда по восстановлению от последствий пандемии коронавируса.
Еврокомиссар заявил, что Польша нарушает европейское право и не уважает решение суда.
Разбирательства продолжаются уже несколько месяцев. Дисциплинарная палата нарушает независимость и беспристрастность судебной системы, считают в Еврокомиссии. Варшава согласилась на время остановить ее деятельность, однако Конституционный суд страны посчитал решение Европейского суда необязательным к исполнению. 
На фоне конфликта в Польше заявили, что готовы выйти из Евросоюза. Министр юстиции Збигнев Жебро сказал, что Варшава не собирается оставаться членом ЕС "любой ценой". Кроме того, польская сторона считает, что Брюссель ее шантажирует.

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