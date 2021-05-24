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ЕС лишил Белоруссию 3 миллиардов евро: последние данные о скандале с самолетом Ryanair

24 мая 2021, 22:05  •  298 • Политика
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Запад забился в истерике из-за принудительной посадки лайнера
Накануне в Минске экстренно сел самолет Ryanair из-за сообщения об угрозе минирования. В результате был задержан создатель телеграм-канала Nexta, признанного в РБ экстремистским, Роман Протасевич. Запад отреагировал незамедлительно и жестко. "Утро.ру" рассказывает, что известно спустя сутки.
Напомним, что Минск отправил истребитель Миг-29 для сопровождения самолета, который летел из Афин в Вильнюс. Минтранс Республики рассказал, что в сообщении об угрозе лайнеру говорилось о том, что его взорвут над Вильнюсом. По некоторым данным, Протасевич очень испугался.
24 мая Брюссель заявил, что ЕС может ввести санкции против Белоруссии из-за этого инцидента и запретить самолетам летать в воздушном пространстве РБ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что рассматривается вопрос об ограничительных мерах против физлиц, компаний и авиационного сектора, а инвестиционная помощь ЕС Белоруссии в размере 3 млрд евро будет заморожена, пока страна не стане демократической, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Великобритания, которая вышла из состава содружества, уже ввела рестрикции. В черный список попали 99 граждан и компаний РБ, пишет The Guardian со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба. Он также пригрозил ввести санкции против "Северного потока – 2", сочтя, что "без молчаливого согласия Москвы" тут не обошлось.
Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 27 мая проведет экстренное заседание с 36 представителями, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, говорится в "Твиттер". На грядущем саммите ЕС, вероятно, будет обсуждаться вопрос о запрете белорусским перевозчикам летать над Европой, отмечает "Говорит Москва".
Литва отказалась принимать самолеты, которые летят через Белоруссию. Также поступила Великобритания.
Президент Польши Анджей Дуда назвал предлог для посадки самолета о минировании борта ложью и пригрозил Белоруссии самым жестким ответом, пишет РИА "Новости".
Киев и вовсе обвинил Москву в организации принудительной посадки рейса.
Латвия, которая сейчас принимает ЧМ по хоккею, в связи с инцидентом заменила флаг Белоруссии на оппозиционное полотно. В итоге Минск выгнал всех сотрудников посольства этой страны. Рига ответила симметрично.
В МИД РФ же, тем временем, отметили, что действия авиационных властей Белоруссии соответствовали международным нормам, а задержание оппозиционера – это внутреннее дело Минска. При этом в российском ведомстве пояснили – истребитель отправили для сопровождения из-за того, что рядом находится белорусская АЭС, пишет телеграм-канал РИА "Новости".

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