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ЕС хочет заставить Белоруссию отказаться от "Спутника V" в пользу иностранных вакцин
16 декабря 2021, 13:00 • 169 • Политика
Евросоюз (ЕС) намерен организовать поставку иностранных вакцин от коронавируса в Белоруссию, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз хочет заставить Минск отказаться от русской вакцины "Спутник V" в пользу иностранных препаратов. По словам фон дер Ляйен, ЕС ищет методы скорейшей поставки вакцин зарубежного производства в Белоруссию.
Председатель Еврокомиссии уточнила, что не должно быть "лазеек" в санкциях против Белоруссии, пишет "Интерфакс". Необходимо проверять, чтобы режим ограничений в отношении Минска действовал полноценно, добавила фон дер Ляйен. В заключение она выразила надежду, что место Белоруссии на встречах "Восточного партнёрства" в скором времени займёт "избранный представитель".
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