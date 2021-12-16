Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на ...
Главная / Политика

ЕС хочет заставить Белоруссию отказаться от "Спутника V" в пользу иностранных вакцин

16 декабря 2021, 13:00  •  169 • Политика
Евросоюз (ЕС) намерен организовать поставку иностранных вакцин от коронавируса в Белоруссию, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз хочет заставить Минск отказаться от русской вакцины "Спутник V" в пользу иностранных препаратов. По словам фон дер Ляйен, ЕС ищет методы скорейшей поставки вакцин зарубежного производства в Белоруссию.
Мы готовы предоставить вакцины народу Белоруссии, - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Еврокомиссии уточнила, что не должно быть "лазеек" в санкциях против Белоруссии, пишет "Интерфакс". Необходимо проверять, чтобы режим ограничений в отношении Минска действовал полноценно, добавила фон дер Ляйен. В заключение она выразила надежду, что место Белоруссии на встречах "Восточного партнёрства" в скором времени займёт "избранный представитель".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



169
Источник
Похожие новости
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
16 декабря 2021, 01:55
Персоны нон грата и пожизненное. Германия озвучила вердикт
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
16 декабря 2021, 07:45
Живые или мёртвые? Юрий Пронько показал реальную проблему России
16 декабря 2021, 00:10
Американцы придумали для России три сценария действий против Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 17:25
Депутат Рады разнесла Зеленского в пух и прах после заявления о референдуме по Донбассу
12 декабря 2021, 08:35
Украина создаёт отряды «фольксштурм»
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
10 декабря 2021, 01:10
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
11 декабря 2021, 09:15
Это уже факт: корпорации используют вирус для захвата мира
15 декабря 2021, 06:40
Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.