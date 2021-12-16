ЕС хочет заставить Белоруссию отказаться от "Спутника V" в пользу иностранных вакцин

Евросоюз (ЕС) намерен организовать поставку иностранных вакцин от коронавируса в Белоруссию, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз хочет заставить Минск отказаться от русской вакцины "Спутник V" в пользу иностранных препаратов. По словам фон дер Ляйен, ЕС ищет методы скорейшей поставки вакцин зарубежного производства в Белоруссию.

Мы готовы предоставить вакцины народу Белоруссии, - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии уточнила, что не должно быть "лазеек" в санкциях против Белоруссии, пишет "Интерфакс". Необходимо проверять, чтобы режим ограничений в отношении Минска действовал полноценно, добавила фон дер Ляйен. В заключение она выразила надежду, что место Белоруссии на встречах "Восточного партнёрства" в скором времени займёт "избранный представитель".