ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией

Реакция Запада на прошедшую инаугурацию белорусского президента оказалась прогнозируемо негативной.

Сначала представитель Госдепартамента сказал, что США не считают Александра Лукашенко законно избранным лидером страны, поскольку "объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность".

А затем вышло специальное заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, в котором новый мандат Александра Лукашенко был назван лишенным "какой-либо демократической легитимности". Также было отмечено, что прошедшая инаугурация (в документе это слово неизменно использовалось в кавычках) "противоречит воле значительной части населения" республики, что выражается в "многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах".

Заявление Борреля предоставляет, конечно, обширные возможности для ехидства. Например, можно заранее уверенно предсказать, что результаты президентских выборов в США — вне зависимости от их исхода — будут противоречить воле почти половины американцев, поскольку страна расколота практически пополам. Да и в протестах там уже который месяц дефицита не наблюдается. Так что представленный документ уже сейчас можно спокойно перелицевать к заокеанским реалиям.

В свою очередь, формулировка "демократическая легитимность" намекает, что, по мнению Брюсселя, бывают и другие ее виды — и вот согласно им Александр Лукашенко вполне себе легитимен.

Последнее, кстати, объясняет упорное сидение Запада на двух стульях, поскольку вся эта жесткая риторика сочетается у него с откровенно слабой, прямо-таки соглашательской позицией по отношению к Минску на практике.

Санкции — по-настоящему чувствительные санкции — против Белоруссии не введены. Хуже того: вокруг данного вопроса возникли новые разборки внутри самого ЕС, поскольку Кипр требует одновременно обеспечить рестрикции против Турции и на этом основании блокирует процесс.

Западные послы из страны не отозваны. И не просто не отозваны: американцы на полном ходу восстанавливают дипотношения с республикой после многолетнего охлаждения. Пару дней назад комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру нового посла. А ведь уже двенадцать лет посольства в обоих государствах возглавляют временные поверенные — после взаимного отзыва послов из-за введения Вашингтоном санкций против белорусских компаний в 2008 году.

На этом фоне даже самые жесткие риторические обороты выглядят проявлением слабости и признанием неспособности повлиять на происходящее — что, кстати, соответствует действительности. Тут, пожалуй, стоит отдать должное Западу, который начал осознавать и главное — принимать пределы своих возможностей.

Без сомнения, подобная реакция на выборы в Белоруссии стала результатом в том числе и очень болезненного венесуэльского урока. Прошло уже более полутора лет, как свыше пятидесяти стран, преимущественно западных, признали Хуана Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы. Вот только данное решение никак не повлияло на реальность, в которой руководителем страны по сей день является Николас Мадуро.

И если Штаты и Европа могут себе позволить игнорировать маленькую латиноамериканскую страну, делая вид, что ничего особенного не произошло и вовсе они не сели там в лужу, то аналогичный фокус с государством в центре Европы провернуть затруднительнее. Не говоря уже о том, что Белоруссия вовлечена в важные международные процессы, включая урегулирование в Донбассе, так что действовать приходится, куда тщательнее просчитывая решения и их последствия.

Еще одним немаловажным обстоятельством, которое явно гасит энтузиазм Запада в отношении возможных шагов против Минска, является то, что происходящее там — в первую очередь польский проект. Именно Варшава стоит за продолжающимися у соседей протестами, она обеспечивает политическое и медийное сопровождение лидерам белорусской оппозиции. Результат, правда, впечатляет исключительно в негативном смысле: один только феномен "Президента Светы" (именно так называется инстаграм Светланы Тихановской) может служить образцом того, как не надо делать с чисто политтехнологической точки зрения.

Польша в драку-то ввязалась, но силенок переломить ситуацию у нее явно нет. Да тут еще и Минск сдачи начал давать — в частности, СМИ сообщают о проблемах со ввозом польских товаров в Белоруссию. В общем, привычные польские грабли.

Ничего удивительного, что теперь поляки очень хотели бы въехать в рай на чужом горбу: чтобы Западная Европа и Штаты пустили в ход тяжелую политическую артиллерию, добившись — как-нибудь — свержения Александра Лукашенко, ну а Варшава сняла бы геополитические сливки с затеянной ею движухи.

Вот только вряд ли данная мотивация не очевидна для Берлина, Парижа, Брюсселя или Вашингтона и еще менее вероятно, что там испытают энтузиазм от мысли посодействовать исполнению польских желаний.