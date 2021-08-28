ЕС и США поддержали Литву в конфликте с Китаем

В Вильнюсе оценили поддержку «западных партнёров»

Главы комитетов по иностранным делам (КИД) парламентов более десяти западных государств, в том числе Соединённые Штаты, Британия, Германия и Франция, приняли в пятницу, 27 августа, заявление, в котором призывают Литву сохранять «прежнюю позицию в отношении Китая», а также осуждают «экономическое, политическое и дипломатическое давление со стороны Китая на Литовскую Республику».

«Вмешательство во внутренние дела члена Европейского союза и НАТО не приветствуется. Решение Литовской Республики выйти из формата «17+1» и намерение развивать экономические и культурные связи с Тайванем является решением суверенного государства, подобным равноценным независимым решениям, принятым другими государствами»,

– цитирует текст заявления прибалтийский новостной портал Delfi.

Европейских политиков радует тот факт, что Литва будет развивать экономические отношения с Тайванем, и они не понимают недовольства Пекина, называя его возмущение «агрессивным поведением». Также европарламентарии напоминают, что Вильнюс всегда стремился сотрудничать с Китаем и надеется на продолжение двусторонних отношений.

Главы КИД обратились к Евросоюзу и к правительствам всех «демократических» государств с призывом оказывать «всестороннюю поддержку» Литве. Какая это должна быть поддержка, не уточняется.

Заявление было принято после того, как заместитель главы МИД Литвы Арнольдас Пранцкявичюс прибыл с визитом в Германию для участия в политических консультациях стран Балтии и Германии. Во время консультаций литовский замминистра и обратился к Евросоюзу с просьбой «выступить единым фронтом в отношениях с Китаем».

«После принятия Литвой решения укреплять экономические и культурные связи с Тайванем мы стали испытывать растущее политическое и экономическое давление со стороны Китая. В этой ситуации мы рассчитываем на солидарность партнёров и союзников. Мы занимаем позицию, согласно которой Евросоюз должен выступать единым фронтом в отношениях с Китаем и оставаться принципиальным»,

– заявил Пранцкявичюс.

О том, что Пекин попросил Литву «исправить ошибку», замглавы МИД Литвы не вспомнил.

Таким образом, заявление глав КИД стало всего лишь ответом на просьбу Пранцкявичюса.

В Вильнюсе это заявление встретили с благодарностью, отметив, что «западные партнёры», как всегда, поддерживают внешнюю политику Литвы, потому что политика эта «опирается на демократические ценности».

«Председатель комитета выражает надежду, что Китай поймет, что стратегия «разделяй и властвуй», которую зачастую использует и российский режим, на этот раз не сработает. Мы едины и будем едины со своими западными партнёрами»,

– говорится в сообщении председателя комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса.

Кроме принятого в пятницу заявления, поддержку Литве выразили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава КИД Сената США Роберт Менендес.

Между тем британская газета The Guardian пишет:

«Большой вопрос в том, насколько ЕС будет стоять в этом с Литвой? Учитывая, что несколько стран-членов ЕС особенно благосклонно относятся к Китаю, создать сильный и единый европейский фронт, поддерживающий Литву, будет непросто».