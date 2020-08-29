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ЕС и США обратились к белорусским властям с совместным заявлением

29 августа 2020, 18:50  •  181 • Аналитика
Дипломатические представители Европейского союза, США, Великобритании и Швейцарии выступили с совместным заявлением в адрес властей Республики Беларусь, призвав их прекратить запугивание протестующих и преследование по политическим мотивам.
Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария обратились к властям Белоруссии с совместным заявлением, в котором заявили о необходимости прекратить насилие и запугивание протестующих граждан, а также преследование по политическим мотивам. Текст заявления дипломатических представителей западных государств опубликован на официальном сайте представительства Европейского союза в Минске.
Как следует из сообщения источника, дипломаты считают, что текущая ситуация дает основания говорить о «непропорциональном применении силы» со стороны властей государства по отношению к гражданам. Они призвали положить конец насилию и угрозам применения военной силы в отношении белорусов. Кроме того, дипломатические представители настаивают на том, чтобы все несправедливо задержанные граждане страны были незамедлительно освобождены, а преследование их по политическим мотивам было исключено.
Кроме того, авторы заявления выразили свою солидарность с населением Республики Беларусь, потребовав «соблюдения основных прав и свобод человека». Представители западных государств также заявили о «множестве свидетельств серьезных травм», обвинив белорусских правоохранителей в жестоком обращении с задержанными участниками протестов. Применение силы в отношении граждан оценено ими как непропорциональное, пишет агентство РИА Новости.
В тексте заявления содержится призыв к властям Белоруссии соблюдать международные обязательства, которые предполагают соблюдение основных демократических свобод и прав человека. Авторы текста заявили, что рассчитывают на проведение в государстве полноценного и максимально прозрачного расследования всех предположительно совершенных преступлений в отношении белорусских граждан, выразив надежду, что впоследствии виновные в злоупотреблениях будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. По мнению представителей Соединенных Штатов, ЕС, Британии и Швейцарии, только такие действия властей Белоруссии позволят мирным путем урегулировать возникшую в стране ситуацию.
В свою очередь, президент республики Александр Лукашенко придерживается мнения, что за уличными протестами в Белоруссии стоит некое зарубежное руководство. В частности, глава Беларуси предполагает, что протестующие получают руководство к действию из Польши, передает источник. Лукашенко отметил, что соседствующее государство открыто озвучивает свою позицию касательно проведения повторных президентских выборов в Белоруссии. Более того, «неустоявшиеся соседи» предпринимают попытки совершения вмешательства во внутренние дела республики, оказывая на нее давление.
Российский президент Владимир Путин, комментируя упреки Запада в связи с формированием на территории РФ резерва правоохранителей для помощи Белоруссии в случае необходимости, отметил, что Москва гораздо более сдержанна и нейтральна к событиям, которые происходят в республике, нежели Европейский союз и США. По мнению Путина, проблемы в Республике Беларусь могут быть решены мирным путем. Что же касается резерва силовиков, то он создан по согласованию с руководством республики, и не будет задействован без необходимости.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, по результатам которого на пост главы государства в шестой раз был избран Александр Лукашенко, заручившийся поддержкой более 80% избирателей. Однако такие результаты выборов стали поводом для массовых акций протеста – оппозиционеры усомнились в том, что итоги голосования не сфальсифицированы. В первые дни протесты активно подавлялись силовиками, которые применяли в отношении митингующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, а также резиновые пули. Позднее подавление митингов силовыми методами было прекращено. Согласно официальным данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадало несколько сотен человек, в том числе более 120 правоохранителей, трое протестующих скончались.

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