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ЕС и США — за ИГ! Об этом заявил европейский чиновник
02 февраля 2020, 16:24 • 144 • В мире
Иногда сеансы саморазоблачения на Западе смахивают на праздник. Вот и сейчас начальник военного штаба ЕС, генерал-лейтенант Эса Пулккинен сорвал невзначай аплодисменты со стороны старушки-истории. Ибо она, конечно, не преминет записать на свои скрижали слова бравого финского парня.
Автор:
Цыганов Александр
"В Ливии происходит ужасная ситуация, — заявил Пулккинен, выступая в Фонде Карнеги. — Это доказательство того, как может [дестабилизироваться] новый мировой порядок. Это началось с Сирии, где вместо установления западных институтов некоторые лидеры стали решать будущее части Ближневосточного региона. Сейчас это повторяется в Ливии, где Россия и Турция являются игроками".
Это повод для обеспокоенности Евроатлантики, — подытожил Пулккинен.
Конечно, не Бог весть какое историческое лицо — начальник военного штаба ЕС, каковой штаб, как принято в Европе, находится в предельно запутанных бюрократических отношениях с другими пятыми, десятыми и тридцать шестыми колёсами европейской системы управления. Упрощая, чтобы понять, не проходя углублённую стажировку в Брюсселе, скажем лишь: это департамент Европейской службы внешних связей, которая подчиняется верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Ещё проще: военный департамент при европейском "МИДе". Но при нужде эти дипломаты в погонах могут руководить общими вооружёнными подразделениями ЕС — силами быстрого реагирования, европейским корпусом, европейской жандармерией и так далее. Правда, при такого рода нужде в дело вступает ещё и НАТО, но про восемнадцатые колёса в европейском устройстве мы уже сказали.
Вот этим департаментом и руководит Эса Пулккинен, ни разу не воевавший финский генерал-лейтенант, впрочем, поучившийся в американском университете и поработавший в военных структурах США. Итак, что же сказал европейский дипломат в погонах, если разобрать его выдающийся спич на информемы?
Собственно, всё просто. Первое: "Африка является зоной ответственности ЕС". Почему, кто такую миссию ЕС поручил, что думает по этому поводу Африка, разбирать не будем. Второе: "Мы стараемся создать вместе с американскими друзьями пояс стабильности", а то там "нарастает террористическая активность". Похвальное устремление, особенно после того как именно европейские страны под восторженное улюлюканье США распотрошили стабильную и процветавшую Ливию. Но теперь — третье — "в Ливии происходит ужасная ситуация". Несмотря, надо понимать, на все старания европейских и американских друзей. Отчего ужасная? Да оттого, что в Ливии повторяется Сирия! Где играют и выигрывают Россия и Турция. И этот их выигрыш дестабилизирует "новый мировой порядок", в рамках которого, оказывается, Сирии кем-то было предначертано заняться установлением "западных институтов"!
Эса Пулккинен, ни разу не воевавший финский генерал-лейтенант, впрочем, поучившийся в американском университете и поработавший в военных структурах США. Фото: James Arthur Gekiere / Globallookpress
Ещё раз, медленно: в Ливии происходит ужас, ибо повторяется Сирия, где Россия и Турция не позволили установить западные институты.
Значит, террористы в Сирии сражались за западные институты!
Собственно, иного варианта понимания исторического признания со стороны европейского военного и не остаётся. Ибо известно: Россия и Турция в Сирии расходятся в том, кого понимать под экстремистами, а кого — под борцами против тирании Башара Асада. Это как раз в эти дни очень ярко проявляется. Когда на фоне уверенного наступления правительственной армии на силы экстремистов в провинции Идлиб глава Турции разразился едва ли не угрозами. Хотя почему "едва ли"? Угрозами Эрдоган и разразился:
Что тут скажешь? Озападел Эрдоган, выросши в стране, которая полвека обивала пороги ЕС, умоляя принять её в "европейскую семью". Применять военную силу для "реализации политического процесса" — это, безусловно, чисто западное ноу-хау.
Но суть не в этом. Даже сегодня, как мы видим, президент Турции пытается защитить в Идлибе международно признанную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам", она же "Джебхат ан-Нусра" (организация деятельность которой в России запрещена России). Конечно, лично Эрдогану ближе также запрещённые в России "Братья-мусульмане" и склоняющиеся к ним сирийские туркмены с синцзянскими уйгурами, которые воюют под знамёнами запрещённой же в России "Исламской партии Туркестана". Кстати, именно последние и сорвали окончательно перемирие от 9 января довольно-таки успешным наступлением на позиции сирийских правительственных войск. Но кто бы ни лежал на сердце турецкому президенту, по факту все эти группировки в Идлибе ходят под "Нусрой", а она — террорист.
По факту все эти группировки в Идлибе ходят под "Нусрой", а она — террорист. Фото: Medyan Dairieh / Globallookpress
Так вот, даже при столь явных разногласиях относительно сортов террористов Россия с Турцией нашли полное единение в усилиях по ликвидации группировки "Исламское государство" (организация денятельность которой в России запрещена), опять же осуждённой и запрещённой международными усилиями аж на уровне ООН. Собственно, если в чём и можно зафиксировать объединённую "игру" России и Турции в Сирии, то только на этом направлении.
А теперь вернёмся к европейскому генералу и медленно, по слогам спросим его: "А скажи-ка, старина Пулккинен, ты кого имел в виду, говоря про установление западных институтов в Сирии, которое объединёнными усилиями сломали Россия и Турция? Это ты про ИГ говорил? Это "Исламское государство" должно было установить в Сирии эти институты? Это террористы несли в эту страну новый мировой порядок?"
ЕС и США — за ИГ! Об этом заявил европейский чиновник!
Теперь осталось только посмотреть на Ливию. По логике Пулккинена, там происходит ужас-ужас, так как туда пришли "играть" Россия и Турция. И "дестабилизируют новый мировой порядок" и там, неуёмные! Логично предположить, что девятилетняя гражданская война в этой стране с точки зрения "нового мирового порядка" была точкой стабильности. Хорош мировой порядок по-европейски, ничего не скажешь! И вот именно сейчас, когда Москва и Анкара, вновь, в сущности, поддерживая разные стороны конфликта, взялись устраивать в Ливии прекращение огня, перемирие и переговоры хоть о каком-нибудь общем правительстве, Европа в лице своего начальника военного штаба заявляет, что это подрывает её, Европы, институты и интересы. Да не где-то заявляет, а перед лицом старейшего американского экспертно-аналитического центра и жёсткого инструмента влияния в области международных отношений.
Нет, если бы генерал так раздевался, как он разоблачает истинные цели и интересы Запада в мире, он бы уже выступал перед карнегианцами в одних носках! Он не договорил только одной фразы, чтобы оказаться и без них, — что Европа сожалеет о том, что в Ливии армия маршала Хафтара ИГ практически уничтожила. Хотя из всего предыдущего выступления Пулккинена эта мысль вытекает логично и непреложно. Кому теперь устанавливать в Ливии западные институты?
Тем временем в Сирии…
Тем временем в Сирии правительственные войска взяли под контроль стратегически важный город Мааррет эн-Нууман. Он был одним из крупнейших опорных пунктов "Джебхат ан-Нусры" и в значительной степени цементировал важную зону обороны террористов в Идлибе. И хотя оперативная обстановка продолжает оставаться изменчивой и сложной, военные наблюдатели уже говорят об обрушении террористического фронта в этой зоне. Отчего, как добавляют злые языки, так и возбудился Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции. Нет, в непосредственной поддержке террористической "Нусры" его никто не обвиняет (ну, публично), но именно она за последние годы стала хребтом антиправительственных сил в провинции. Добившись этого террором и кровью, подчинив с помощью этих убедительных средств в том числе и протурецкие группировки, но тут уж Эрдогану не до жиру. Он уже привык к Идлибу как к своему подконтрольному региону, с "Нусрой" наверняка его спецслужбы взаимовыгодно поработали. И теперь ему больно, что всё это уходит из рук.
Сирийская армия освободила от террористических группировок 320 квадратных километров территории своей страны с 46 населёнными пунктами. Фото: Олег Блохин //t.me/Oleg_Blokhin
В этом, полагают наблюдатели, и лежит главная опасность дня. То, что сирийская армия освободила от террористических группировок 320 квадратных километров территории своей страны с 46 населёнными пунктами, — очень хорошо. Но если турецкие власти действительно начнут реализовывать свою угрозу ввести сюда свои войска, это будет весьма неприятным результатом прекрасной военной операции.
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